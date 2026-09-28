Łukasz Gibała, pytany o prognozy przed II turą wyborów prezydenckich w Krakowie, podkreślał, że mimo wygranej w pierwszym głosowaniu nie ulega triumfalizmowi. Wskazywał przy tym na trudną sytuację swojej kontrkandydatki z Koalicji Obywatelskiej. – Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości czy też Konfederacji zagłosowali w drugiej turze na panią Piątkowską – mówił w rozmowie z RMF24, dodając, że liczy także na poparcie wyborców lewicowych, rozczarowanych „partyjniactwem i epidemią kolesiostwa”.

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Odpowiadając na pytanie, dlaczego to na niego mieliby oddać głos wyborcy prawicy, Gibała zadeklarował pełen szacunek dla wszystkich krakowian. – W przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta i każdego prezydenta z Platformy, ja będę ich szanował. Nigdy nie szydziłem z niczyjej wiary, nigdy nikogo nie poniżałem ze względu na poglądy – zapewniał.

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Kandydat odniósł się również do spraw światopoglądowych, zapowiadając pełną neutralność miasta. Deklarował, że urząd nie powinien wynajmować miejskich lokali ani instytucjom religijnym, ani organizacjom LGBT+. Zapowiedział także, że nie weźmie udziału w krakowskiej Paradzie Równości ani nie obejmie jej patronatem, oceniając to wydarzenie jako upartyjnione.

Łukasz Gibała: Moi wiceprezydenci nie będą działaczami partyjnymi

W rozmowie na antenie RMF24 powrócił wątek ewentualnego braku zdolności koalicyjnych i relacji z rządem. Gibała zapewnił o pełnej otwartości na współpracę z Donaldem Tuskiem. – Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa (...). On jednak będzie chyba profesjonalistą i wzniesie się ponad urazy dla dobra Krakowa – przekonywał. Poinformował również, że kontakt nawiązało z nim już sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy wyrażają wstępną chęć współpracy.

Pytany o zaplecze kadrowe i nominacje w magistracie, kandydat zapowiedział całkowite zerwanie z upartyjnieniem. – Mogę złożyć zapewnienie, że żaden z moich wiceprezydentów nie będzie działaczem partyjnym – zadeklarował. Pytany o współpracę z mecenasem Stanisławem Mazurem czy z kadrą ekspercką, nie wykluczył ich udziału w zarządzaniu miastem, jednak wykluczył stanowczo polityczne targi z kontrkandydatami, którzy odpadli w I turze.

20 zł opłaty turystycznej i cięcia w spółkach miejskich

Gość RMF24 zarysował także plan walki z zadłużeniem Krakowa, które wynosi obecnie 11 tys. zł na mieszkańca. Sposobem na poprawę finansów miasta mają być audyty, starania o ustawę metropolitalną oraz podniesienie opłat od turystów. – 20 zł opłaty turystycznej to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. Utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest bardzo kosztowne – argumentował.

Gibała opowiedział się także za ukróceniem najmu krótkoterminowego (Airbnb) w centrum oraz budową kilku tysięcy mieszkań komunalnych na terenach Skarbu Państwa we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Podkreślił, że pierwszą decyzją po objęciu urzędu będzie ochrona ponad sto hektarów zieleni w dolinie Prądnika przed agresywną zabudową deweloperską.

W kwestiach organizacyjnych kandydat zapowiedział likwidację wszystkich sześciu departamentów utworzonych przez Aleksandra Miszalskiego (co da ok. 10 mln zł oszczędności) oraz zmniejszenie o połowę liczebności zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich. Przestrzegł także, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości po poprzednikach nie zawaha się złożyć zawiadomień do prokuratury.

Budowa metra w Krakowie

Zapytany o realizację metra w Krakowie, Łukasz Gibała przyznał, że inwestycja szacowana na 15 miliardów złotych nie jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie z budżetu miasta. – Z budżetu Krakowa nie stać nas na metro. Bez finansowania z Warszawy go nie będzie, a z tego, jak zachowuje się rząd, tych pieniędzy raczej nie da – ocenił ze szczerze wyrażonym pesymizmem.

Kandydat odniósł się także do zarzutów dotyczących oświadczenia majątkowego. Wyjaśnił, że wykazane w dokumencie lokum to w rzeczywistości jedno duże mieszkanie, które powstało z fizycznego połączenia trzech mniejszych lokali, zakupionych na podstawie kredytów zaciągniętych tego samego dnia w tym samym banku.

– Do czterech razy sztuka. Jak się w coś mocno wierzy, trzeba być konsekwentnym. Wierzę, że Kraków może być lepiej zarządzany – podsumował Łukasz Gibała.