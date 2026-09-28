W czasie wyborów w Krakowie mężczyzna podarł i wyrzucił kartę do głosowania
Do incydentu doszło w jednym z lokali wyborczych na Woli Justowskiej.
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Starszy mężczyzna najpierw pobrał kartę do głosowania, a następnie podarł ją i wyrzucił do śmieci. O sprawie poinformował w rozmowie z PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech. Dodał, że – zgodnie z przepisami – za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.
Informację o zdarzeniu otrzymała również Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie, co potwierdził jej przewodniczący Krzysztof Dyl. Jednocześnie dodał, że każdemu mieszkańcowi przysługuje do pobrania tylko jedna karta. To z kolei oznacza, że jeżeli się pomyli albo zniszczy otrzymaną kartę, nie będzie miał szansy wypełnić nowej.
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Przedterminowe wybory w Krakowie były efektem odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.
Mieszkańcy głosowali w 454 obwodach. Na kartach do głosowania było osiem nazwisk kandydatów umieszczonych w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos, należało wpisać znak „x” przy jednym nazwisku. Jednak głos oddany na Jana Hoffmana był nieważny, kandydat zrezygnował bowiem ze startu w wyborach. Natomiast w przypadku oddania głosu zarówno na Jana Hoffmana, jak i jednego z pozostałych kandydatów, głos został uznany za ważny – oddany na nieskreślonego kandydata.
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W poniedziałek 28 września rano podano ostateczne wyniki przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała (założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców) zdobył 36,38 proc. głosów (zagłosowały na niego 93 042 osoby), a Monika Piątkowska (senator, kandydatka popierana przez KO i PSL) – 29,91 proc. (76 514 osób).
Na kolejnych miejscach znaleźli się:
Frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc.
Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 11 października.
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