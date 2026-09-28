Obecnie tytuł najwyższego wieżowca świata należy do Burdż Chalifa w Dubaju, który mierzy 828 metrów. Powstający w Dżuddzie Jeddah Tower ma być od niego znacznie wyższy. Jak donosi Interia, docelowo budynek zwieńczony iglicą będzie miał około 160 pięter. W środku znajdą się apartamenty, biura, pokoje hotelowe i lokale usługowe. Projekt przewiduje także taras widokowy na wysokości około 640 metrów, z którego będzie można oglądać Morze Czerwone.

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Prace na budowie ruszyły po długiej przerwie

Wieżowiec zaprojektowała pracownia Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, przy czym pierwszy z architektów pracował wcześniej przy projekcie Burdż Chalify. Jeddah Tower będzie centralnym punktem Jeddah Economic City – inwestycji, która ma zająć powierzchnię około 5,3 mln m kw. i przyciągać firmy oraz turystów do Arabii Saudyjskiej.

Historia projektu sięga 2013 r. Prace zostały jednak wstrzymane na długi czas ze względu na problemy związane z budową. Wznowiono je dopiero na początku 2025 r. Od tego czasu konstrukcja szybko pnie się w górę. Na początku tego roku było już ponad 80 pięter. W lipcu budynek mierzył ponad 420 metrów i miał 106 pięter. Z uwagi na to, że inwestycja powstaje na mało stabilnym gruncie, konieczne było zastosowanie nietypowego systemu konstrukcyjnego. Całość opiera się na 270 zakotwionych filarach, które umieszczono na głębokości nawet 102 metrów pod ziemią.

Inwestycja osiągnęła kolejne kamienie milowe

Według doniesień „Arabia Business” i „Trade Arabia” wieżowiec osiągnął teraz 113 pięter oraz 454 metry wysokości. Drugim istotnym kamieniem milowym było przekroczenie 20 mln roboczogodzin przepracowanych przy projekcie. Do realizacji pozostała jednak ponad połowa planowanej wysokości.

W budynku znajdzie się 59 wind i 12 ruchomych schodów. Całkowita powierzchnia wieżowca wyniesie ponad 243 tys. m kw. Przewidziano również rozwiązania, które mają zrównoważyć skutki wysokich temperatur, wiatru i ciśnienia. Zgodnie z planowanym harmonogramem prace zakończą się w sierpniu 2028 r.