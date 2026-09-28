Pracę Donalda Tuska na stanowisku premiera negatywnie ocenia 53 proc. respondentów – wynika z badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Pozytywnie o pracy szefa rządu wypowiedziało się 33 proc. ankietowanych.

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13 proc. uczestników sondażu nie oceniło pracy premiera ani dobrze, ani źle. 1 proc. badanych nie miał w tej sprawie zdania.

„Super Express” zwraca uwagę, że ocena pracy Donalda Tuska jest nieco lepsza od wyniku badania dotyczącego funkcjonowania całego rządu, które gazeta opublikowała kilka dni wcześniej.

Ocena premiera Donalda Tuska nieco lepsza niż całego rządu

Pracę rządu negatywnie oceniło 53 proc. badanych, natomiast pozytywnie – 29 proc. 16 proc. respondentów wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”, a 2 proc. nie miało sprecyzowanej opinii.

Badanie Instytutu Badań Pollster przeprowadzono 21 i 22 września 2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków.

Najnowsze sondaże pokazują różne oceny polityków

Kilka dni wcześniej opublikowano również wyniki badania IBRiS dla Onetu dotyczącego zaufania do polityków. Karolowi Nawrockiemu ufało 47,1 proc. respondentów, co oznaczało spadek o 3,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem. Radosław Sikorski, zajmujący drugie miejsce, uzyskał 46,2 proc. zaufania, o 2,6 pkt proc. więcej niż wcześniej. Donald Tusk znalazł się na czwartym miejscu z wynikiem 40,7 proc., po wzroście o 3,8 pkt proc.

Czytaj więcej Polityka Ranking zaufania: Karol Nawrocki traci, Radosław Sikorski go dogania Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski niemal dogonił prezydenta Karola Nawrockiego w najnowszym rankingu zaufania przygotowanym przez IBRiS dla...

W badaniu IBRiS dla Onetu zaufanie do prezydenta po raz pierwszy od kilku miesięcy spadło poniżej 50 proc., a różnica między Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim wyniosła 0,9 pkt proc. Badanie przeprowadzono 19–20 września 2026 roku metodą CATI na próbie 1100 dorosłych Polaków.