Perdue relacjonował przebieg rozmów Trumpa z Xi podczas oficjalnej wizyty prezydenta Chin w Waszyngtonie w rozmowie z Fox News. Nie sprecyzował, kiedy dokładnie Trump miał przedstawić nietypową ofertę prezydentowi Chin, ale przyznał, że Trump przedstawił możliwość sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia Państwu Środka.

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Ambasador USA w Chinach: Donald Trump spytał Xi Jinpinga, czy nie chce kupić trochę amerykańskiej broni

AP zauważa, że gdyby amerykańska broń rzeczywiście trafiła do Chin, dałoby to największemu geopolitycznemu rywalowi USA dostęp do amerykańskich technologii. Oznaczałoby też zerwanie z dotychczasową polityką USA wobec Chin i Tajwanu. Chociaż Stany Zjednoczone nie utrzymują relacji dyplomatycznych z Tajwanem, de facto pozostają jego najważniejszym sojusznikiem i dostawcą nowoczesnego uzbrojenia, które ma być gwarancją bezpieczeństwa wyspy uważanej przez Chiny za zbuntowaną prowincję.

Perdue w rozmowie z Fox News zapewnił, że Trump wspiera Tajwan „jak nikt inny, kogo zna”. Jednocześnie, relacjonując przebieg rozmów na temat przyszłej sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi stwierdził, że Trump tłumaczył Xi: „Hej, sprzedajemy broń innym na całym świecie”. – W pewnym momencie zapytał nawet prezydenta Xi, czy nie chciałby trochę jej kupić – dodał amerykański ambasador w Chinach.

Tajwan czeka na dostawy uzbrojenia z USA wartego 14 miliardów dolarów. W pakiecie m.in. pociski do Patriotów

Pekin naciskał na Waszyngton, by ten wstrzymał dostawy broni Tajwanowi podczas majowego szczytu z udziałem Xi i Trumpa w Pekinie. Po tamtym spotkaniu prezydentów USA i Chin Stany Zjednoczone wstrzymały realizację wartego 14 miliardów kontraktu na dostawę uzbrojenia dla Tajwanu, a Trump określił kwestię sprzedaży broni na Tajwan „bardzo dobrą kartą negocjacyjną” w rozmowach z Chinami.

W ramach wspomnianego pakietu Tajwan miałby otrzymać ok. 450-500 pocisków PAC-3 MSE do zestawów Patriot, dziewięć zestawów NASAMS, radary LTAMDS oraz system dowodzenia IBCS i mobilne systemy przeciwdronowe.

Stany Zjednoczone są zobowiązane ustawowo do dostarczania Tajwanowi uzbrojenia zapewniającego bezpieczeństwo wyspy (podstawą jest Taiwan Relations Act – ustawa o stosunkach USA z Tajwanem z 1979 roku). Jednak w kwestii udzielenia wyspie pomocy zbrojnej w przypadku inwazji Chin kolejni prezydenci USA kierowali się zasadą tzw. strategicznej niejednoznaczności – nie przesądzając, że taka pomoc nastąpi, ale również jej nie wykluczając.