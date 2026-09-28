Jest uzasadnienie wyroku w sprawie ważnej dla wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych, które zarabiają na wynajmie. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu utemperował zakusy skarbówki i obronił ich przed podatkiem.

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Wspólnota ma przychody z wynajmu powierzchni na reklamy

Spór z fiskusem zaczął się od wniosku o interpretację. Wystąpiła o nią wspólnota mieszkaniowa, która wynajmuje część elewacji budynku prowadzącym w nim działalność firmom (na szyldy i kasetony reklamowe). Postanowiła, że pieniądze będą gromadzone na funduszu remontowym i przeznaczane wyłącznie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Twierdzi, że czynsz z wynajmu należy do jej majątku i nie stanowi przychodu mieszkańców, dlatego nie musi im wystawiać informacji podatkowej.

Fiskus: Wspólnota musi wystawiać informacje PIT-11

Okazało się jednak, że skarbówka ma inne zdanie. Uznała, że przekazanie pożytków z wynajmu elewacji budynku na fundusz remontowy „spowoduje powstanie po stronie członków wspólnoty przychodu podlegającego opodatkowaniu”. Dojdzie bowiem do realnego przysporzenia w ich majątku. Fiskus podkreślił, że środki będą przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Natomiast to członkowie wspólnoty są obowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem tych zasobów.

Jak czytamy w interpretacji „przychody z tytułu czynszu najmu elewacji budynku przekazane na fundusz remontowy będą stanowiły dla poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT”. Przepisy, które wskazuje skarbówka, mówią o przychodach z tzw. innych źródeł. Zdaniem fiskusa, wspólnota powinna je wykazać w informacjach PIT-11, które należy przesłać do urzędów skarbowych (a także przekazać podatnikom).

WSA: Mieszkańcy nie mają przychodu

Co na to sąd? Uznał, że skarbówka nie ma racji. Podkreślił, że wspólnota jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych, co oznacza, że może posiadać własny majątek (odrębny od majątków właścicieli lokali). Wskazał też, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

Zdaniem wrocławskiego WSA, czynsz z najmu, będący przejawem wykonywania przez wspólnotę działalności w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, stanowi jej przychód. Zasila on jej majątek własny i służy pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Dopiero wtedy, gdy wspólnota zaspokoi wszelkie wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, przychód z najmu – w części przekraczającej potrzeby wspólnoty – będzie przypadał (po wydzieleniu z majątku własnego) właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. „Do czasu ewentualnego podziału przychodu z najmu po stronie właścicieli lokali nie powstaje przysporzenie (przychód), do którego miałyby zastosowanie wskazane w interpretacji indywidualnej przepisy ustawy o PIT. W konsekwencji, wobec braku przychodu właścicieli lokali, na wspólnocie nie będzie ciążyła wynikająca z art. 42a ustawy o PIT powinność sporządzenia i przesłania właścicielowi lokalu oraz urzędowi skarbowemu informacji podatkowej PIT-11” – stwierdził sąd.

Sygnatura akt: I SA/Wr 428/26