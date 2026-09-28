Rada nadzorcza Nvidii zwiększyła pulę środków na skup akcji własnych o 150 mld dol., przewyższając tym samym wzrost o 110 mld dol. ogłoszony przez Apple w 2024 roku i ustanawiając rekord największego w historii zwiększenia programu odkupu akcji.

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Dzięki dodatkowemu zezwoleniu łączny limit środków przeznaczonych przez Nvidię na skup akcji własnych wzrósł do 235 mld dol. Spółka zamierza wykorzystać tę kwotę do końca roku obrotowego 2028., korzystając z silnego generowania gotówki napędzanego gwałtownie rosnącym popytem na usługi związane z trenowaniem modeli sztucznej inteligencji i wnioskowaniem.

Gotówka z booma na sztuczną inteligencję

Akcje spółki Nvidia z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii zyskiwały ponad 1 proc. w handlu przedsesyjnym, po wcześniejszym wzroście sięgającym 1,8 proc. Od początku roku do zamknięcia sesji w piątek kurs akcji wzrósł o ponad 20 proc.

– Generowane przez nas przepływy pieniężne dają nam możliwość inwestowania w technologie napędzające tę transformację oraz zwracania kapitału akcjonariuszom – tłumaczy prezes Nvidii Jensen Huang.

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W zeszłym miesiącu Nvidia prognozowała wzrost przychodów o około 70 proc. w roku obrotowym 2028, uspokajając inwestorów, którzy zastanawiali się, jak długo może utrzymać się fala wydatków na sztuczną inteligencję po latach gwałtownego wzrostu.

Spółka inwestuje również w startupy z branży AI oraz dostawców usług chmurowych, co budzi pytania części inwestorów o to, czy takie finansowanie pośrednio wspiera popyt na jej własne układy scalone.