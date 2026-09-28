Nvidia przyćmiła Apple. Rekordowa suma na skup akcji
Rada nadzorcza Nvidii zwiększyła pulę środków na skup akcji własnych o 150 mld dol., przewyższając tym samym wzrost o 110 mld dol. ogłoszony przez Apple w 2024 roku i ustanawiając rekord największego w historii zwiększenia programu odkupu akcji.
Dzięki dodatkowemu zezwoleniu łączny limit środków przeznaczonych przez Nvidię na skup akcji własnych wzrósł do 235 mld dol. Spółka zamierza wykorzystać tę kwotę do końca roku obrotowego 2028., korzystając z silnego generowania gotówki napędzanego gwałtownie rosnącym popytem na usługi związane z trenowaniem modeli sztucznej inteligencji i wnioskowaniem.
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Akcje spółki Nvidia z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii zyskiwały ponad 1 proc. w handlu przedsesyjnym, po wcześniejszym wzroście sięgającym 1,8 proc. Od początku roku do zamknięcia sesji w piątek kurs akcji wzrósł o ponad 20 proc.
– Generowane przez nas przepływy pieniężne dają nam możliwość inwestowania w technologie napędzające tę transformację oraz zwracania kapitału akcjonariuszom – tłumaczy prezes Nvidii Jensen Huang.
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W zeszłym miesiącu Nvidia prognozowała wzrost przychodów o około 70 proc. w roku obrotowym 2028, uspokajając inwestorów, którzy zastanawiali się, jak długo może utrzymać się fala wydatków na sztuczną inteligencję po latach gwałtownego wzrostu.
Spółka inwestuje również w startupy z branży AI oraz dostawców usług chmurowych, co budzi pytania części inwestorów o to, czy takie finansowanie pośrednio wspiera popyt na jej własne układy scalone.
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