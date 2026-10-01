Decyzja sądu federalnego z 30 września oznacza, że kończy się trwająca od miesięcy blokada gigantycznej transakcji na amerykańskim rynku medialnym. Transakcję wspiera finansowo ojciec prezesa, Larry Ellison, bliski sojusznik prezydenta Donalda Trumpa.

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Ugoda w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Nowa spółka zapewniła niezależność CNN

Sędzia Araceli Martinez-Olguin zatwierdziła zawartą wcześniej ugodę, która pozwala na finalizację przejęcia w zamian za pewne ustępstwa ze strony Paramount. Ustępstwa te dotyczą m.in. niezależności CNN.

Na mocy ugody spółka, która powstanie z połączenia koncernów, będzie zobowiązana do wypuszczania rocznie co najmniej 30 filmów. Będzie musiała też powołać radę redakcyjną odpowiedzialną za nadzorowanie wspomnianego CNN oraz telewizji CBS News. Spółka ma też zainwestować ponad miliard dolarów w amerykańską produkcję filmową i szkolenia pracowników. Uzasadniając zatwierdzenie ugody sędzia napisała, że strony doszły do porozumienia po krótkim, ale zażartym procesie oraz po kilku rundach szczegółowych negocjacji.

Już wcześniej transakcję zaakceptowały Departament Sprawiedliwości USA, Komisja Europejska i władze wielu krajów. Decyzja sądu federalnego zapadła na kilka godzin przed wejściem w życie opłaty za zwłokę, jaką Paramount zobowiązał się wypłacać akcjonariuszom Warner Bros. Discovery w wysokości 25 centów na akcję za każdy kwartał. W praktyce oznaczałoby to, że koszt przejęcia wzrósłby o dodatkowe 600 mln dol.

Przeciw ugodzie występowała koalicja Block the Merger, która zarzuciła prokuratorom zmianę stanowiska i oceniła, że przewidziane środki zaradcze nie chronią uczciwej konkurencji.

Do przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance może dojść już 5 października

Po orzeczeniu sądu prezes i główny akcjonariusz Paramount Skydance David Ellison ogłosił, że współprezesem połączonej spółki zostanie Ynon Kreiz, dotychczasowy szef koncernu Mattel. Dołączy on do firmy 5 października, co sugeruje, że transakcja zostanie sfinalizowana tego dnia lub wkrótce potem.

Oprócz stacji CBS News i CNN nowy koncern będzie kontrolował też zagraniczne stacje, w tym polski TVN oraz platformy HBO Max i Paramount+ i studia Warner Bros. i Paramount Pictures.