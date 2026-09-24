TVP nie płaci na czas. „Ludzie tracą płynność finansową”
Wirtualnemedia.pl podaje, że zaległości dotyczą m.in. współpracowników TVP Info. Jeden z nich poinformował w wewnętrznej wiadomości, że do czasu otrzymania należnego wynagrodzenia nie zamierza pojawiać się w pracy. Jak zaznaczył, opóźnienia w wypłatach nie zdarzają się po raz pierwszy.
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Część zaległości ma dotyczyć rozliczeń jeszcze z czerwca, a większość z lipca. Nie oznacza to jednak, że wypłaty są opóźnione o trzy miesiące. TVP rozlicza bowiem część faktur najwcześniej po miesiącu, zgodnie z umowami zawieranymi m.in. ze współpracownikami działającymi w modelu B2B. Inni pracują na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń.
Rozmówcy portalu przyznają, że problemy z płatnościami zdarzały się już wcześniej, czasem z powodu brakującego podpisu pod dokumentami. Tym razem przyczyną ma być jednak brak transzy z resortu kultury, której przekazania TVP spodziewa się w najbliższych dniach.
Współpracownicy skarżą się również na brak informacji o powodach i przewidywanej długości opóźnień. – Nikt nie informuje, że opóźnienie wyniesie trzy dni albo dwa tygodnie. Ludzie tracą płynność finansową, nie mają jak opłacić rat kredytów, muszą naruszać swoje oszczędności – powiedział anonimowo jeden z pracowników TVP.
Według Wirtualnemedia.pl zaległe kwoty wynoszą od 5 tys. do 20 tys. zł, a problem może dotyczyć nawet kilkuset osób. Są wśród nich m.in. kierownicy produkcji i planu, dźwiękowcy oraz operatorzy, pracujący na umowach cywilnoprawnych lub prowadzący własną działalność.
TVP potwierdziła, że doszło do opóźnień. „Telewizja Polska jest w trakcie końcowych uzgodnień z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących kolejnej transzy środków na realizację misji publicznej. Spółka spodziewa się ich uruchomienia w najbliższych dniach” – przekazało biuro prasowe nadawcy. Jak dodano, przejściowe problemy z płynnością spowodowały kilkudniowe opóźnienia w wypłatach części współpracowników, a spółka podejmuje działania, by jak najszybciej uregulować zobowiązania.
Telewizja Polska przeprosiła za sytuację, ale zastrzegła, że wobec braku systemowego rozwiązania kwestii finansowania mediów publicznych oraz wstrzymania przez regulatora części środków abonamentowych ma ograniczony wpływ na problemy z płynnością.
TVP otrzymała 250 mln zł dotacji z budżetu państwa na realizację misji publicznej. Od początku 2026 r. nadawca uzyskał w tej formie łącznie 1,15 mld zł. W 2025 r. TVP osiągnęła 3,73 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Koszty operacyjne wzrosły o 12 proc., do 3,59 mld zł, a strata netto zmniejszyła się z 239 mln do 176 mln zł.
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