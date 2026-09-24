Wirtualnemedia.pl podaje, że zaległości dotyczą m.in. współpracowników TVP Info. Jeden z nich poinformował w wewnętrznej wiadomości, że do czasu otrzymania należnego wynagrodzenia nie zamierza pojawiać się w pracy. Jak zaznaczył, opóźnienia w wypłatach nie zdarzają się po raz pierwszy.

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Część zaległości ma dotyczyć rozliczeń jeszcze z czerwca, a większość z lipca. Nie oznacza to jednak, że wypłaty są opóźnione o trzy miesiące. TVP rozlicza bowiem część faktur najwcześniej po miesiącu, zgodnie z umowami zawieranymi m.in. ze współpracownikami działającymi w modelu B2B. Inni pracują na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń.

TVP ma opóźnienia w wypłatach dla współpracowników

Rozmówcy portalu przyznają, że problemy z płatnościami zdarzały się już wcześniej, czasem z powodu brakującego podpisu pod dokumentami. Tym razem przyczyną ma być jednak brak transzy z resortu kultury, której przekazania TVP spodziewa się w najbliższych dniach.

Współpracownicy skarżą się również na brak informacji o powodach i przewidywanej długości opóźnień. – Nikt nie informuje, że opóźnienie wyniesie trzy dni albo dwa tygodnie. Ludzie tracą płynność finansową, nie mają jak opłacić rat kredytów, muszą naruszać swoje oszczędności – powiedział anonimowo jeden z pracowników TVP.

Według Wirtualnemedia.pl zaległe kwoty wynoszą od 5 tys. do 20 tys. zł, a problem może dotyczyć nawet kilkuset osób. Są wśród nich m.in. kierownicy produkcji i planu, dźwiękowcy oraz operatorzy, pracujący na umowach cywilnoprawnych lub prowadzący własną działalność.

TVP potwierdziła, że doszło do opóźnień. „Telewizja Polska jest w trakcie końcowych uzgodnień z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących kolejnej transzy środków na realizację misji publicznej. Spółka spodziewa się ich uruchomienia w najbliższych dniach” – przekazało biuro prasowe nadawcy. Jak dodano, przejściowe problemy z płynnością spowodowały kilkudniowe opóźnienia w wypłatach części współpracowników, a spółka podejmuje działania, by jak najszybciej uregulować zobowiązania.

Telewizja Polska czeka na pieniądze z Ministerstwa Kultury

Telewizja Polska przeprosiła za sytuację, ale zastrzegła, że wobec braku systemowego rozwiązania kwestii finansowania mediów publicznych oraz wstrzymania przez regulatora części środków abonamentowych ma ograniczony wpływ na problemy z płynnością.

TVP otrzymała 250 mln zł dotacji z budżetu państwa na realizację misji publicznej. Od początku 2026 r. nadawca uzyskał w tej formie łącznie 1,15 mld zł. W 2025 r. TVP osiągnęła 3,73 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Koszty operacyjne wzrosły o 12 proc., do 3,59 mld zł, a strata netto zmniejszyła się z 239 mln do 176 mln zł.