Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany zaszły w liczbie gospodarstw domowych korzystających z serwisów streamingowych w Polsce w 2025 roku?

Co wpłynęło na zmiany w rankingu największych dystrybutorów treści wideo w Polsce?

Które ekrany stały się bardziej popularne do oglądania treści wideo, a które straciły zainteresowanie widzów?

Jakie były główne czynniki wpływające na spadki zasięgu zarówno dla telewizji linearnej, jak i serwisów streamingowych?

Co oznaczają te zmiany dla dystrybutorów treści i reklamodawców na polskim rynku medialnym?

Jakie są prognozy dotyczące zaangażowania widzów w Polsce w kontekście konsumpcji treści wideo?

Nielsen, firma monitorująca rynek telewizyjny, podzieliła się z dziennikarzami częścią danych o oglądalności programów wideo w Polsce z najnowszego raportu „All Screens Video Landscape”. To podsumowanie zmian w zachowaniu widzów w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024.

Polsat przegonił Warnera, ale to YouTube i Telewizja Republika są problemem dla liderów

Widać roszady wśród największych graczy wideo i ciekawe zjawisko, które jeśli się będzie powtarzać może zwiastować zmianę trendu na rynku platform streamingowych.

W 2025 roku pierwsze miejsce wśród dystrybutorów treści wideo pod względem całkowitej oglądalności w Polsce zajęła grupa Polsat, która z udziałem 18,12 proc. wyprzedziła lidera z 2024 r. – grupę Warner Bros Discovery (17,97 proc.), która spadła na drugie miejsce - wynika z danych Nielsena zebranych w raporcie „All Screens Video Landscape”.