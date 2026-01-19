Aktualizacja: 19.01.2026 15:52 Publikacja: 19.01.2026 15:37
Foto: Adobe Stock
Nielsen, firma monitorująca rynek telewizyjny, podzieliła się z dziennikarzami częścią danych o oglądalności programów wideo w Polsce z najnowszego raportu „All Screens Video Landscape”. To podsumowanie zmian w zachowaniu widzów w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024.
Widać roszady wśród największych graczy wideo i ciekawe zjawisko, które jeśli się będzie powtarzać może zwiastować zmianę trendu na rynku platform streamingowych.
W 2025 roku pierwsze miejsce wśród dystrybutorów treści wideo pod względem całkowitej oglądalności w Polsce zajęła grupa Polsat, która z udziałem 18,12 proc. wyprzedziła lidera z 2024 r. – grupę Warner Bros Discovery (17,97 proc.), która spadła na drugie miejsce - wynika z danych Nielsena zebranych w raporcie „All Screens Video Landscape”.
W 2024 r. udział WBD wynosił 19,51 proc., a Polsatu 18,18 proc. W 2025 roku na trzecie miejsce spadła Telewizja Polska (17,56 proc.), która w 2024 r. była druga (18,41 proc.).
To dane o udziale poszczególnych grup w oglądalności w gospodarstwach domowych (jest ona definiowana jako połączenie zasięgu całkowitego i czasu poświęconego na oglądanie) na czterech ekranach: telewizorach, komputerach/laptopach, smartfonach i tabletach.
Warto zwrócić uwagę, że wyliczenia Nielsena nadal nie obejmują platformy streamingowej publicznego nadawcy, podczas gdy w wypadku Polsatu i WBD zawierają widownię serwisów Polsat Box Go, Max i Player. Nie wiemy jak zmieniłby się ranking, gdyby ujęto w nim platformę VoD TVP.
Czwarte miejsce należało nadal do Google (a właściwie jego platforma YouTube), który zwiększył swój udział o około 0,4 pkt proc. do 6,8 proc.
Na piąte miejsce w 2025 r. awansowała Telewizja Republika (5,23 proc.), która w 2024 r. była na miejscu szóstym (3,24 proc.). Telewizja kierowana przesz Tomasza Sakiewicza wyprzedziła Telewizję Puls, która mimo wzrostu udziału w oglądalności z 3,8 proc. do 4,2 proc. spadła na miejsce 6.
Siódma lokata należy nadal do Meta, choć ta grupa założona przez Marka Zuckerberga cieszyła się nieznacznie mniejszym zainteresowaniem (2,65 proc. vs. 2,67 proc. rok wcześniej).
Miejscu ósmym pozostała grupa SPI (prezentowana osobno niż Canal+ mimo związków kapitałowych).
Dziewiąta lokata należy do Netfliksa, którego udział w oglądalności także spadł (z 2,15 proc. do 2 proc. w 2025 r.).
W minionym roku w pierwszej dziesiątce pojawił się Canal+ (1,85 proc. oglądalności), a wypadł z niej ByteDance – właściciel TikTok (rok wcześniej 1,68 proc.).
Nielsen zwraca także uwagę, że treści Google, właściciela YouTube częściej oglądaliśmy na telewizorach. Jak wynika z raportu, osoby oglądające programy Google na telewizorach odpowiadały za 29 proc. oglądalności treści koncernu ogółem, podczas gdy w 2024 r. – 27 proc.
W wypadku Netfliksa dominacja widowni przed telewizorami jest zdecydowanie większa i nadal rośnie. Oglądalność serwisu na ekranie telewizora wzrosła w 2025 r. do 84 proc. z 80 proc. rok wcześniej.
- Dane z lat 2024–2025 pokazują przetasowania wśród czołowych dystrybutorów treści w Polsce, gdzie Polsat, Warner Bros. Discovery i TVP niezmiennie prowadzą w wysoce konkurencyjnym, dynamicznym i ewoluującym otoczeniu. Dodatkowo nasze dane wskazują, że ekran telewizyjny staje się coraz ważniejszym miejscem docelowym dla platform streamingowych. Wzrost udziału ekranu TV dla takich graczy jak Google i Netflix, sugeruje, że nawet przy rosnącej liczbie urządzeń mobilnych, salon pozostaje centralnym punktem konsumpcji mediów w polskich domach – komentuje Lucyna Koba, szefowa AGB Nielsen Polska.
Co ciekawe, jak rozumiemy z raportu Nielsena w 2025 r. spadła liczba osób oglądających treści wideo w domu. Autorzy raportu piszą o spadku „całkowitego zasięgu konsumpcji wideo o 4,42 proc. rok do roku”, nie zdradzając do ilu. Natomiast dobra informacja dla rynku ma być taka, że osoby, które nie zmieniły przyzwyczajeń poświęcały na konsumpcję treści wideo w domu więcej czasu (średni czas wzrósł o 1,04 proc. – czytamy).
„Analizując wyłącznie streaming (z wyłączeniem telewizji linearnej) możemy powiedzieć, że średni czas oglądania wzrósł o 4,19 proc. mimo spadku zasięgu o 4,32 proc. Z kolei oglądalność samej telewizji linearnej pozostała stabilna pod względem czasu oglądania (wzrost o 0,19 proc.). Odnotowaliśmy jednak spadek zasięgu o 4,5 proc.” – podała analityczna firma.
O ile w wypadku tradycyjnej telewizji linearnej spadki zasięgu nie są nowością (a dane pokazane w raporcie nie obejmują oglądalności poza domem, którą stacje dołożyły do wyników jakiś czas temu), o tyle w wypadku platform streamingowych mogą zaskakiwać.
Zdaniem autorów raportu, spadki zasięgu to m.in. efekt braku wielkich wydarzeń sportowych w 2025 roku, podczas gdy 2024 rok zdominowany był przez Igrzyska Olimpijskie oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (UEFA Euro). Rok 2025 był natomiast przełomowy dla treści politycznych – liczne debaty wokół wyborów prezydenckich w Polsce przyczyniły się do większego zaangażowania odbiorców – ocenia Nielsen.
- Dane z 2025 roku wskazują na wyraźny zwrot w stronę większego zaangażowania w treści wideo w polskich gospodarstwach domowych. Choć zasięg uległ lekkiemu zmniejszeniu, widzowie stali się bardziej oddanymi konsumentami, spędzając ogółem więcej czasu na oglądaniu wideo. W szerszym ujęciu sugeruje to, że Polski rynek się zmienia. Zarówno dla dystrybutorów, jak i reklamodawców, sukces jest coraz częściej definiowany nie tylko przez to, do ilu osób docierają, ale również, jak skutecznie potrafią utrzymać uwagę tej publiczności. Fakt, że czas oglądania telewizji linearnej pozostał stabilny mimo spadku zasięgu, dodatkowo podkreśla, że tradycyjna telewizja nadal posiada bardzo lojalną i stałą grupę odbiorców – komentuje Lucyna Koba.
Nielsen nie podzielił się z mediami danymi o całkowitym czasie oglądania wideo i liczbie widzów. To dane, które firma ta przekazuje odpłatnie swoim klientom.
Źródło: rp.pl
