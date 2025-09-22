Aktualizacja: 22.09.2025 04:39 Publikacja: 22.09.2025 04:07
602,8 tys. zł – na tyle opiewa umowa podpisana 12 maja między Prawem i Sprawiedliwością a Telewizją Republika
Foto: PAP/Piotr Nowak
602,8 tys. zł – na tyle opiewa umowa podpisana 12 maja między Prawem i Sprawiedliwością a Telewizją Republika. Z ramienia PiS podpisy złożyli skarbnik partii i były wicepremier Henryk Kowalczyk oraz członek komitetu politycznego i były szef MON Mariusz Błaszczak, a ze strony stacji – jej dyrektor generalny Radosław Dobrzyński. Umowa dotyczyła emisji spotów reklamowych PiS w telewizji zarządzanej przez Tomasza Sakiewicza.
Czytaj więcej
Zmiany w mediach państwowych, mimo popełnianych błędów, służą TVP i szkodzą telewizji Republika,...
Jak wynika z informacji, które trafiły do rejestru umów Prawa i Sprawiedliwości, spoty miały być emitowane od 2 do 30 czerwca, z możliwością przedłużenia tego terminu aneksem do 31 sierpnia. Zaś fakt zawarcia umowy może rzucać nowe światło na związki PiS z Telewizją Republika.
Ta ostatnia, od czasu przejęcia przez rządzącą koalicję mediów publicznych w grudniu 2023 r., przedstawiana jest jako „dom wolnego słowa”. – Witam państwa, witam w oazie wolności mediów. Cieszę się, że tu jestem! – mówił były premier Mateusz Morawiecki na antenie stacji już 22 grudnia 2023 r., czyli w czasie, gdy trwało odbijanie TVP i Polskiego Radia z rąk prawicowych dziennikarzy i menedżerów.
dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń
Podobna narracja trwa do dziś. „Nasza stacja nie jest związana z żadną partią polityczną” – podkreślał w sierpniu dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń. Problem w tym, że jak wynika z ogólnodostępnych danych, spółka Telewizja Republika SA jest powiązana ze spółką Srebrna, która uchodzi za perłę w koronie biznesowego otoczenia Prawa i Sprawiedliwości.
Co więcej, za czasów rządów PiS płynął do niej strumień pieniędzy. Z reportażu wyemitowanego w styczniu w TVN24 wynika, że w latach 2017–2023 do podmiotów związanych z Tomaszem Sakiewiczem wpłynęło co najmniej 150 mln zł ze spółek Skarbu Państwa, ministerstw, rządowych agencji i funduszy. Do samej Telewizji Republika miało trafić około 35 mln zł.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Telewizji Polskiej o zakazanie Telewizji Republika emisj...
I podobne wsparcie trwa również dziś. Choć PiS nie jest już partią rządzącą, sprawuje władzę w niektórych samorządach, które robią przelewy dla Telewizji Republika. W czerwcu Radio Zet ujawniło, że samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością z Podkarpacia, Małopolski i Świętokrzyskiego przekazują miliony złotych na promocję swoich regionów w stacji. Chodzi o emisję spotów promujących walory turystyczne, przyrodnicze i kulinarne regionów. Np. Podkarpackie przeznaczyło 1,23 mln zł na emisję 460 filmików i dwóch programów tematycznych.
Teraz się okazuje, że wsparcie dla Telewizji Republika idzie też z samej centrali Prawa i Sprawiedliwości. Za emisję jakich konkretnie reklam zapłaciło PiS? Na to pytanie nie odpowiedziała „Rzeczpospolitej” Telewizja Republika ani skarbnik PiS Henryk Kowalczyk, który w rozmowie z nami zasłonił się niepamięcią.
Konstrukcja umowy przewiduje, że emisja spotów miała ruszyć dzień po wyborach prezydenckich. To nie przypadek, bo wcześniej wszystkie reklamy o charakterze politycznym musiały być finansowane przez komitety wyborcze. PiS nie zapłaciło więc na pewno za spoty Karola Nawrockiego. Jednak mogło sfinansować spot, z którego wynika, że w wyborach prezydenckich „wygrała Polska”. – Wystawiliśmy na kandydata niezwykłego człowieka – mówi Jarosław Kaczyński w filmku, który PiS zrealizował już po wyborach prezydenckich i umieścił na swoim kanale na YouTubie.
W ostatnich miesiącach PiS zrealizowało też inny spot, zatytułowany „KPO = Kasa Platformy Obywatelskiej”. „Pieniądze unijne, które miały być przeznaczone na rozwój Polski po pandemii, rząd Tuska roztrwonił na jachty, solaria, receptury piwa, klub swingersów czy muzeum ziemniaka” – czyta lektor.
Dlaczego PiS podpisał umowę z Telewizją Republika? Czy to nie wspieranie zaprzyjaźnionej stacji? Henryk Kowalczyk przekonuje nas, że nie. – Wybraliśmy Telewizję Republikę z powodu oglądalności wśród widzów o konserwatywnych poglądach. Interesowało nas wykorzystanie potencjału, jeśli chodzi o dotarcie do naszego elektoratu. To było główne kryterium – podkreśla.
I zauważa, że Telewizja Republika notuje w ostatnich miesiącach rekordy oglądalności. Rzeczywiście, w lipcu była najchętniej oglądaną stacją w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 6,81 proc., minimalnie wygrywając z dotychczasowym liderem, czyli TVP1. Następna stacja newsowa, czyli TVN24, znalazła się dopiero na szóstym miejscu. W sierpniu telewizja Tomasza Sakiewicza spadła na drugą pozycję, a najpopularniejszą stacją znów okazała się Jedynka. Tak dobre wyniki stacja zawdzięcza dołączeniu do jej zespołu wielu znanych dziennikarzy pracujących w TVP za rządów PiS, a także rozpoczęciu w lipcu 2024 r. emisji naziemnej dzięki przyznanej koncesji.
Czytaj więcej
KRRiT przyznała Telewizji Republika koncesję naziemną na MUX-8. Tomasz Sakiewicz, Michał Rachoń i...
Problem w tym, że za rosnącą oglądalnością nie idą przychody reklamowe. Jak szacował w lipcu serwis WirtualneMedia.pl, w 2024 r. stopniowo malała liczba spotów emitowanych w TV Republika. Żeby zapełnić bloki reklamowe, wprowadzała ona coraz więcej spotów z telezakupami, a swój budżet łatała wpłatami od widzów, do których gorąco zachęca. Jak wynika z danych Nielsen Media, do których dotarł Presserwis, np. w lutym w Republice reklamowało się 67 firm, a w TVN24 – aż 268.
europoseł KO Dariusz Joński
Dlatego europoseł KO Dariusz Joński uważa, że w tej sytuacji wsparcie PiS dla Telewizji Republika nie może być przypadkiem. – To jest koronny dowód na to, że PiS buduje własną, podporządkowaną sobie telewizję. Spoty finansowane wprost z rachunku bankowego PiS pokazują, że z niezależnością ta stacja nie ma nic wspólnego. To nie medium, lecz narzędzie polityczne – twierdzi europoseł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
602,8 tys. zł – na tyle opiewa umowa podpisana 12 maja między Prawem i Sprawiedliwością a Telewizją Republika. Z ramienia PiS podpisy złożyli skarbnik partii i były wicepremier Henryk Kowalczyk oraz członek komitetu politycznego i były szef MON Mariusz Błaszczak, a ze strony stacji – jej dyrektor generalny Radosław Dobrzyński. Umowa dotyczyła emisji spotów reklamowych PiS w telewizji zarządzanej przez Tomasza Sakiewicza.
Jak wynika z informacji, które trafiły do rejestru umów Prawa i Sprawiedliwości, spoty miały być emitowane od 2 do 30 czerwca, z możliwością przedłużenia tego terminu aneksem do 31 sierpnia. Zaś fakt zawarcia umowy może rzucać nowe światło na związki PiS z Telewizją Republika.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Podczas spotkania z Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym Donald Trump zadeklarował między innymi, że amerykańsc...
Ataki, które przypuszcza w naszym kierunku kierownictwo PiS, są rodzajem komplementu, bo to znaczy, że oni widzą...
Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – oceniła minister kultury M...
Występ Marcina Bosackiego na forum RB ONZ był publiczną kompromitacją Polski – ocenił w rozmowie z Wirtualną Pol...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas