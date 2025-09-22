Podobna narracja trwa do dziś. „Nasza stacja nie jest związana z żadną partią polityczną” – podkreślał w sierpniu dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń. Problem w tym, że jak wynika z ogólnodostępnych danych, spółka Telewizja Republika SA jest powiązana ze spółką Srebrna, która uchodzi za perłę w koronie biznesowego otoczenia Prawa i Sprawiedliwości.

Co więcej, za czasów rządów PiS płynął do niej strumień pieniędzy. Z reportażu wyemitowanego w styczniu w TVN24 wynika, że w latach 2017–2023 do podmiotów związanych z Tomaszem Sakiewiczem wpłynęło co najmniej 150 mln zł ze spółek Skarbu Państwa, ministerstw, rządowych agencji i funduszy. Do samej Telewizji Republika miało trafić około 35 mln zł.

I podobne wsparcie trwa również dziś. Choć PiS nie jest już partią rządzącą, sprawuje władzę w niektórych samorządach, które robią przelewy dla Telewizji Republika. W czerwcu Radio Zet ujawniło, że samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością z Podkarpacia, Małopolski i Świętokrzyskiego przekazują miliony złotych na promocję swoich regionów w stacji. Chodzi o emisję spotów promujących walory turystyczne, przyrodnicze i kulinarne regionów. Np. Podkarpackie przeznaczyło 1,23 mln zł na emisję 460 filmików i dwóch programów tematycznych.

Za emisję jakich spotów zapłaciło PiS Telewizji Republika?

Teraz się okazuje, że wsparcie dla Telewizji Republika idzie też z samej centrali Prawa i Sprawiedliwości. Za emisję jakich konkretnie reklam zapłaciło PiS? Na to pytanie nie odpowiedziała „Rzeczpospolitej” Telewizja Republika ani skarbnik PiS Henryk Kowalczyk, który w rozmowie z nami zasłonił się niepamięcią.

Konstrukcja umowy przewiduje, że emisja spotów miała ruszyć dzień po wyborach prezydenckich. To nie przypadek, bo wcześniej wszystkie reklamy o charakterze politycznym musiały być finansowane przez komitety wyborcze. PiS nie zapłaciło więc na pewno za spoty Karola Nawrockiego. Jednak mogło sfinansować spot, z którego wynika, że w wyborach prezydenckich „wygrała Polska”. – Wystawiliśmy na kandydata niezwykłego człowieka – mówi Jarosław Kaczyński w filmku, który PiS zrealizował już po wyborach prezydenckich i umieścił na swoim kanale na YouTubie.