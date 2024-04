Oczkoś: Hołownia? Retorycznie jest sprawny, ale to polityczny niemowlak

Myślę, że Szymonowi Hołowni ktoś źle doradza, wyniki stoją w miejscu. Trochę są do przodu, ale to nie jest progres. Może okazać się, że kampania w wyborach do PE zweryfikuje Trzecią Drogę bardzo mocno - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. marketingu politycznego.