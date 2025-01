TVP pozwała TV Republika za program "Jedziemy". Jest decyzja sądu

Korzenie sprawy sięgają grudnia 2023 roku, gdy to niedługo po zmianie rządu nastąpiła też zmiana władz w mediach publicznych. Spowodowało to odejście części dziennikarzy, wśród których był Michał Rachoń. Wkrótce potem zaczął on pracę w TV Republika. Jak pisaliśmy na łamach "Rzeczpospolitej” dziennikarz przeniósł do nowego pracodawcy swój program ”#Jedziemy” (który wcześniej emitowany był na antenie TVP Info) — zachowując bardzo podobną konwencję oraz wygląd tytułu (który został lekko zmieniony na ”#Jedziemy. Michał Rachoń”). Zapytani przez nas eksperci wskazywali, że może być to podstawa do roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji, oraz naruszenia praw autorskich.

Reklama

Spór pomiędzy TVP a TV Republika o format #Jedziemy

W międzyczasie, w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy okołobudżetowej, zawierającej m.in. dodatkowe środki dla TVP, spółka została postawiona w stan likwidacji. Działający w jej imieniu likwidator Daniel Gorgosz jeszcze w lutym 2024 r. wysłał do TV Republika wezwanie przedsądowe, w którym domagał się nie tylko zapłaty odszkodowania w wysokości miliona zł, ale też zaprzestania realizacji, emisji oraz rozpowszechniania programu "Jedziemy. Michał Rachoń", oraz natychmiastowego usunięcia jej fragmentów oraz pełnych odcinków z YouTube'a, Facebooka oraz portalu X (dawniej Twitter). Żądanie obejmowało również zaprzestanie korzystania z logotypu, który — według twierdzeń TVP – został wyprodukowany i rozpowszechniany przez Telewizję Polską, a także zapłatę 100 tys. zł na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako zadośćuczynienia za czyn nieuczciwej konkurencji i emisję 40 sekundowego komunikatu z przeprosinami.

Pod koniec marca ubiegłego roku Centrum Informacyjne TVP poinformowało, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew w tej sprawie.



W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie wniosku o zabezpieczenie roszczeń w tym sporze (sygn. akt XXII GW 945/24). Zakazano w nim

wykorzystywania w programie TV Republika oznaczenia słownego "#Jedziemy”, oznaczenia słownego "Jedziemy”, oznaczenia słowno – graficznego bliźniaczo podobnego do oznaczenia słowno – graficznego wykorzystywanego przez TVP. Przy czym jak zaznaczono, zakaz ten nie obejmuje posługiwania się oznaczeniem słownym lub słowno – graficznym, którego elementem byłoby imię i nazwisko "Michał Rachoń" ze znakiem "#”.

Jednocześnie sąd oddalił pozostałe wnioski o zabezpieczenie, w tym o zakazanie emisji audycji "#Jedziemy. Michał Rachoń".