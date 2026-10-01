Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 30 września na 1 października:

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Pete Hegseth zapowiada powrót do USA dziesiątków tysięcy żołnierzy i powołanie nowego dowództwa

Przedstawiając w bazie piechoty morskiej w Quantico pod Waszyngtonem „orędzie o stanie sił zbrojnych” sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapowiedział, że do kraju powrócą dziesiątki tysięcy żołnierzy USA, dla których Pentagon zbuduje „nowe piękne bazy”. Hegseth podkreślił, że pod rządami Donalda Trumpa USA skupiają się na zapewnienie bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym i swojej półkuli. Sekretarz obrony USA nie wskazał, skąd żołnierze wrócą do kraju.

Najważniejszym punktem wystąpienia była zapowiedź utworzenia Dowództwa ds. Wojny Autonomicznej w strukturach armii USA. Dowództwo to ma skoncentrować się na prowadzeniu działań wojennych za pomocą systemów bezzałogowych, robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stanie czterogwiazdkowy generał. Powołanie dowództwa – jak mówił Hegseth – jest konsekwencją wyciągania wniosków z przebiegu wojny na Ukrainie. Sekretarz obrony USA zapowiedział przy tym zmianę sposobu pozyskiwania, testowania i wykorzystywania dronów przez amerykańską armię.

Z wystąpienia Hegsetha wynikało, że większą rolę w armii będzie odgrywać religia. Sekretarz obrony zamierza powołać podlegające mu bezpośrednio Biuro ds. Religijnych. Jego zadaniem będzie wzmacnianie duszpasterstwa wojskowego oraz obrona budżetu przeznaczonego na kapelanów.

Znika ostatnia przeszkoda na drodze do przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance

Amerykański sąd federalny zatwierdził ugodę koncernu Paramount Skydance z władzami Kalifornii i innymi stanami, co likwiduje ostatnią przeszkodę na drodze do gigantycznej transakcji na rynku medialnym.

Po orzeczeniu sądu prezes i główny akcjonariusz Paramount Skydance David Ellison ogłosił, że współprezesem połączonej spółki zostanie Ynon Kreiz, dotychczasowy szef koncernu Mattel. Dołączy on do firmy 5 października, co sugeruje, że transakcja zostanie sfinalizowana tego dnia lub wkrótce potem.

Oprócz stacji CBS News i CNN nowy koncern będzie kontrolował też zagraniczne stacje, w tym polski TVN oraz platformy HBO Max i Paramount+ i studia Warner Bros. i Paramount Pictures.

Kolejka statków do rosyjskich portów na wodach Zatoki Fińskiej

W wyniku ataku ukraińskich dronów Rosja została zmuszona do przeniesienia ruchu towarowego z Morza Czarnego na Morze Bałtyckie, przez co na wejście do portów w obwodzie leningradzkim czeka ok. 150 statków. Największe skupisko utworzyło się na wschód od linii Helsinki–Tallinn – pisze fiński dziennik „Helsingin Sanomat”.

Statki ustawiły się w kolejce w środkowej części Zatoki Fińskiej tworząc pas o długości około 50 km. Niektóre z jednostek zmierzających do terminali w Petersburgu, Primorsku i Ust-Łudze znajdują się na ukraińskiej liście statków podejrzanych o przemyt broni, kradzież ukraińskich towarów lub unikanie sankcji.

Fińska straż przybrzeżna potwierdziła, że natężenie ruchu w stronę Rosji jest większe niż zazwyczaj, a sytuacja jest uważnie monitorowana, ponieważ taka liczba stojących przez dłuższy czas na morzu jednostek zwiększa ryzyko kolizji lub innych nieprzewidzianych wypadków na otwartych wodach, w tym związanych z wyciekami ropy z tankowców.

Tysiące Wenezuelczyków wyszło na ulice. Pojawiły się postulaty demokratyzacji kraju

Tysiące mieszkańców Wenezueli protestują w całym kraju przeciwko trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa. Według niezależnego dziennika „El Nacional” większość protestów ma charakter pokojowy, ale w kilku miastach niedobory prądu doprowadziły do blokowania przez demonstrantów ulic i dróg krajowych.

Niektórzy uczestnicy manifestacji pojawili się na ulicach z garnkami, aby uderzać w nie łyżkami na znak protestu przeciwko dochodzącym do 10 godzin przerwom w dostawach prądu.

Protesty mają miejsce m.in. w stolicy kraju Caracas, Meridzie, Maracaibo, Las Mercedes oraz w Puerto Piritu.

W Kolumbii schwytano Rosjanina współpracującego z lewicową partyzantką

Rosjanin, który współpracował z oddziałami Armii Wyzwolenia Narodowego (ELN), lewicową partyzantką, która od sześciu dekad walczy z kolumbijskimi siłami rządowymi, został pojmany przez kolumbijską policję.

Informację oraz zdjęcia z zatrzymania Rosjanina opublikował w sieci X prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella precyzując, że mężczyzna nazywa się Siergiej Wagin i jest rosyjskim szpiegiem. Prezydent wyjaśnił, że zatrzymania dokonali funkcjonariusze policji krajowej w „mniej niż 24 godziny od czasu uruchomienia dochodzenia przeciwko Rosjaninowi”. Schwytany Rosjanin ma zostać deportowany do swojej ojczyzny.