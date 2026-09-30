Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 29 na 30 września:

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Rosjanie atakowali w nocy Kijów i obwód kijowski. Są ofiary

Kijów i obwód kijowski były w nocy celem rosyjskich kombinowanych ataków powietrznych, z użyciem dronów i rakiet. Rankiem władze Kijowa poinformowały, że w ataku zginęła jedna osoba, wiadomo też o czterech rannych. W rejonie podilskim doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Z kolei w rejonie obołońskim zapalił się jeden ze sklepów, a w rejonie hołosijiwskim ogień objął przestrzeń magazynową. Z kolei w rejonie swiatoszyńskim doszło do pożaru budynków mieszkalnych.

Celem ataku był też obwód kijowski. Władze obwodu informują o pożarach, uszkodzonych budynkach mieszkalnych i jednej ofierze śmiertelnej – pod gruzami jednego z zaatakowanych budynków znaleziono ciało dziecka.

W atakach ucierpiał Wyszogród, rejon buczański i rejon obuchiwski.

Nad ranem, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, osoby przebywające na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymały na swoje telefony komórkowe alert RCB. Z komunikatu wynika, że Polska poderwała myśliwce.

Chwilę po pojawieniu się informacji o wysłaniu alertu RCB Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców dyżurnych.

W związku z operowaniem nad Polską lotnictwa operacje lotnicze wstrzymały lotniska w Lublinie i Rzeszowie.

W Białym Domu podpisano „konstytucję AI”. Donald Trump zmienił nazwę sztucznej inteligencji

Specjalnym rozporządzeniem Donald Trump oficjalnie zmienił nazwę „sztuczna inteligencja” na „superinteligencja”. Nowa nazwa ma być używana we wszystkich dokumentach urzędowych.

O zmianie nazwy Trump poinformował po spotkaniu w Białym Domu z przedstawicielami firm rozwijających modele językowe. Uczestnicy spotkania podpisali dokument, który Trump określił „czymś jak konstytucja”. W dokumencie firmy zobowiązały się do samokontroli, bez angażowania dodatkowych regulacji ze strony państwa.

„Konstytucję AI” podpisał Trump oraz szefowie sześciu firm: Google, Meta, OpenAI, Anthropic, xAI i Nvidii. Oficjalny tytuł dokumentu to „Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji”.

Boeing otrzymał 20 miliardów dolarów na budowę myśliwca szóstej generacji dla Marynarki Wojennej USA

Boeing otrzymał wart 20 miliardów dolarów kontrakt na budowę myśliwca szóstej generacji F/A-XX Strike Fighter – poinformował Pentagon. Myśliwiec będzie przeznaczony dla Marynarki Wojennej USA i ma zastąpić myśliwce F/A-18 Super Hornet.

W walce o kontrakt na budowę nowego myśliwca Boeing pokonał koncern Northrop Grumman. Pentagon przekonuje, że nowy myśliwiec ma dać marynarce wojennej większy zasięg i większą zdolność do współdziałania z rojami dronów.

Nowy myśliwiec ma wejść do służby w latach 30-tych. F/A-XX Strike Fighter ma być atutem USA w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami, który toczyłby się zapewne głównie w rejonie Oceanu Spokojnego, a kluczową rolę odgrywałoby w nim lotnictwo i siły morskie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej włącza się w wybory w USA

26-stronicowy list skierowany do wyborców w USA napisali przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Apel pojawił się na nieco ponad miesiąc przed wyborami połówkowymi (ang. midterms), w których w listopadzie rozstrzygnie się, czy Partia Republikańska, polityczne zaplecze Donalda Trumpa, zachowa większość w obu izbach Kongresu.

W 26-stronicowym liście do wyborców w USA, opublikowanym przez Kongres Strażników Rewolucji Islamskiej 29 września pojawia się apel do obywateli USA, by ci wykorzystali narzędzia demokracji i odsunęli obecną większość od władzy, a także sprzeciwili się wsparciu USA dla Izraela oraz interwencjom podejmowanym przez amerykańską armię poza granicami Stanów Zjednoczonych.

List ukazał się w irańskich mediach. „Odsuńcie od władzy nikczemnych, kłamliwych i brutalnych polityków, którzy są odpowiedzialni za obecną sytuację USA” – piszą Strażnicy Rewolucji, którzy są jedną z kluczowych sił politycznych w Iranie. „Upewnijcie się, że wasi politycy zrozumieją, że świat się zmienił” – czytamy w liście.

Portugalia i Belgia budują wspólnie fabrykę amunicji

Ministerstwo obrony Portugalii poinformowało o porozumieniu z Belgią w sprawie budowy zakładu produkcji amunicji. Obiekt ma powstać najpóźniej do 2029 r. w północno-zachodniej części Portugalii.

Szef portugalskiego resortu obrony Nuno Melo, który uczestniczył w podpisaniu umowy, wyjaśnił, że fabryka amunicji będzie kosztowała około 50 mln euro.

Piraci z Somalii zabili pięciu członków załogi porwanego tankowca

Pięciu członków załogi porwanego tankowca MT Honour 25 zabili somalijscy piraci. Doszło do tego, zanim jednostkę odbiły siły bezpieczeństwa Puntlandu – poinformowały władze autonomicznego regionu Somalii. To prawdopodobnie pierwsze od ponad dekady ofiary śmiertelne somalijskich piratów.

Tankowiec pływający pod banderą położonego w Oceanii państwa Palau, przewoził produkty naftowe i miał 17-osobową załogę. Został porwany w kwietniu. Władze Puntlandu nie przekazały bliższych informacji o zabitych.

MSZ Portugalii zapewnia, że nie chce wypłacać odszkodowań byłym koloniom

Rząd Portugalii nie planuje wypłacać odszkodowań swoim byłym koloniom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, ani nie prowadzi rozmów w tej sprawie – oświadczył portugalski MSZ.

W oświadczeniu poinformowano, że „fałszywą informację” o przystąpieniu do rozmów w sprawie wypłaty przez Portugalię odszkodowań byłym koloniom „rozsiewa André Ventura”, lider prawicowo-populistycznej partii Chega, największego ugrupowania opozycji w parlamencie.

„Portugalia nie zgodziła się, nie negocjowała i nie przystała na żaden kompromis dotyczący wypłaty jakichkolwiek reparacji czy odszkodowań swoim byłym koloniom” – czytamy w oświadczeniu portugalskiego MSZ.

W czasach kolonialnych do najważniejszych portugalskich kolonii należały: Angola, Mozambik, Gwinea-Bissau oraz Wyspy Zielonego Przylądka w Afryce, Timor Wschodni i Makau w Azji oraz Brazylia w Ameryce Południowej.