Apel pojawił się na nieco ponad miesiąc przed wyborami połówkowymi (ang. midterms), w których w listopadzie rozstrzygnie się to, czy Partia Republikańska, polityczne zaplecze Donalda Trumpa, zachowa większość w obu izbach Kongresu. Sondaże wskazują, że opozycyjna Partia Demokratyczna ma duże szanse na przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów, los większości w Senacie jest zaś niepewny.

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Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pisze do wyborców w USA: Odsuńcie od władzy nikczemnych polityków

W 26-stronicowym liście do wyborców w USA, opublikowanym przez Kongres Strażników Rewolucji Islamskiej 29 września pojawia się apel do obywateli USA, by ci wykorzystali narzędzia demokracji i odsunęli obecną większość od władzy, a także sprzeciwili się wsparciu USA dla Izraela oraz interwencjom podejmowanym przez amerykańską armię poza granicami Stanów Zjednoczonych.

List ukazał się w irańskich mediach. „Odsuńcie od władzy nikczemnych, kłamliwych i brutalnych polityków, którzy są odpowiedzialni za obecną sytuację USA” - piszą Strażnicy Rewolucji, którzy są jedną z kluczowych sił politycznych w Iranie. „Upewnijcie się, że wasi politycy zrozumieją, że świat się zmienił” - czytamy w liście.

Iran uznał wycofanie żołnierzy USA z Iraku za swój sukces

List pojawia się w tym samym momencie, w którym Donald Trump wyraził ostateczną zgodę na wycofanie się pozostających jeszcze w Iraku amerykańskich wojsk, co zostało uzgodnione w 2024 roku jeszcze w czasie, gdy w Białym Domu zasiadał Joe Biden. Iran, który stawia sobie za cel zmuszenie USA do zakończenia obecności wojskowej na Bliskim Wschodzie, przedstawił opuszczenie przez Amerykanów Iraku jako triumf tzw. osi oporu, na czele której stoi Iran (w skład „osi oporu” wchodzą powiązane z Iranem organizacje zbrojne na Bliskim Wschodzie – Hezbollah, Hamas, ale też proirańskie milicje w Iraku).

Publikacja listu zbiega się też w czasie z negocjacjami prowadzonymi przez USA i Iran w sprawie zakończenia konfliktu trwającego od 28 lutego. Iran przedstawił USA nową propozycję dotyczącą otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie blokady irańskich portów, która ma być przedmiotem rozmów. Poprzednią propozycję, którą Iran przez pośredników przekazał USA w poprzednim tygodniu, Trump odrzucił.

Pośrednikiem w negocjacjach USA z Iranem jest Katar. Rzecznik MSZ Kataru Majed al-Ansari powiedział dziennikarzom, że mediatorzy katarscy pracują nad stworzeniem podstaw do zawarcia porozumienia, które „ocali nas wszystkich przed konsekwencjami konfliktu”.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Trump wypowiadając się 29 września na temat Iranu stwierdził, że „nie wie, czy zamierzają już się poddać, ale się poddadzą”. - Radzą sobie bardzo kiepsko – dodał. Prezydent USA domaga się ustępstw w zakresie irańskiego programu nuklearnego, co jak na razie jest czerwoną linią dla Teheranu.

Jednym z celów rozpoczętej przez USA i Izrael wojny z Iranem było uniemożliwienie Teheranowi wejście w posiadanie broni atomowej. Iran oficjalnie nigdy nie dążył do posiadania takiej broni, Teheran twierdzi, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy i ma na celu rozwój energetyki jądrowej.