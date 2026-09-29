Axios, powołując się na źródła w administracji USA, napisał, że w ramach negocjacji z Iranem Trump wyraził gotowość do złagodzenia amerykańskich sankcji nałożonych na Teheran oraz uwolnienia zamrożonych irańskich aktywów pod warunkiem, że Iran pójdzie na ustępstwa w sprawie swojego programu nuklearnego.

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Jednym z głównych celów rozpoczętej przez USA i Izrael 28 lutego wojny przeciw Iranowi było uniemożliwienie pozyskania przez Teheran broni atomowej. Iran oficjalnie twierdzi, że to nigdy nie było jego celem, a jego program atomowy ma charakter pokojowy.

Donald Trump atakuje serwis Axios: Zaspokajają swój syndrom obsesji na punkcie Donalda Trumpa

W odpowiedzi na publikację serwisu Axios Trump stwierdził, że informacje, które przekazał serwis, są fałszywe. „To nieprawda. Nie zaoferowałem im NICZEGO! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest MISTYFIKACJĄ, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich syndromu obsesji na punkcie Trumpa (ang. Trump Derangement Syndrome – co sugeruje, że jest to jednostka chorobowa – red.). Powinni NATYCHMIAST wycofać tę fałszywą historię!” – napisał Trump.

Wpis pojawił się w momencie, gdy trwają negocjacje na temat porozumienia USA z Iranem, które zakończyłoby konflikt między tymi państwami. W negocjacje zaangażowani są mediatorzy z Pakistanu i Kataru. Axios zauważył jednak, że stanowiska Waszyngtonu i Teheranu w wielu kluczowych sprawach bardzo się różnią.

Iran chce, aby rozmowy skupiły się na sprawie odblokowania cieśniny Ormuz i zakończenia blokady irańskich portów przez USA. Tymczasem Amerykanie mają naciskać na ustępstwa dotyczące irańskiego programu nuklearnego.

Strategiczne cieśniny w rejonie Bliskiego Wschodu Foto: PAP

Iran ma nową ofertę dla USA. Propozycja dotyczy cieśniny Ormuz

Przebywający w Nowym Jorku w związku z doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef MSZ Iranu Abbas Araghczi poinformował, że w poniedziałek strona irańska omówiła z mediatorami z Kataru propozycje, które mają być przedstawione USA. Wcześniej Trump odrzucił pierwotną ofertę Iranu, która przewidywała, że cieśnina Ormuz zostałaby odblokowana w ciągu siedmiu dni po zawieszeniu broni pod warunkiem, że USA zakończyłyby blokadę irańskich portów, złagodziły sankcje nałożone na Iran i odblokowały część zamrożonych irańskich aktywów.

Nowa oferta przedstawiona USA ma zawierać warunki postawione przez najwyższego przywódcę Iranu Modżtabę Chameneiego w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz – podała agencja Reutera. Szczegółów nie ujawniono. – Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie – oświadczył Araghczi.