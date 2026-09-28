Punktem wyjścia dla publikacji „Bilda” są słowa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który podczas wystąpienia w Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwał Rosję do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Polski minister zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa.

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– Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że wystarczy – powiedział Sikorski.

Niemiecki dziennik przytacza również słowa Sikorskiego dotyczące rosyjskich działań przeciwko Ukrainie. Polski minister wskazywał, że Władimir Putin od lat próbuje osiągnąć swoje cele militarne, jednak – jak argumentował – Rosja nie zdołała wygrać wojny.

„Bild” cytuje także eksperta ds. bezpieczeństwa Nico Langego. Jego zdaniem zdecydowany język Sikorskiego jest elementem komunikatu odstraszania, który – według eksperta – Rosja powinna potraktować poważnie.

„Polska jest przygotowana”

Niemiecki dziennik przywołuje również opinie ekspertów dotyczące roli Polski w przypadku dalszego rozszerzenia rosyjskiej agresji. Ekspert ds. polityki zagranicznej Thomas Jäger ocenił w rozmowie z „Bildem”, że Warszawa wysyła zarówno Rosji, jak i sojusznikom sygnał, iż jest przygotowana na ewentualną eskalację konfliktu.

– Do Rosji i sojuszników popłynął sygnał, że Polska jest przygotowana na wypadek, gdyby Putin rozszerzył wojnę – i to nie tylko Polska, ale całe NATO – mówił Jäger.

Z kolei ekspert zajmujący się Polską Kai-Olaf Lang zwrócił uwagę na gotowość Warszawy do działania w sytuacji kryzysowej. Jak podkreślił, Polska jest czujna i zdecydowana, a jednocześnie ma świadomość powagi sytuacji.

„Bild” przypomina przy tym, że premier Donald Tusk ostrzegał ostatnio przed rosyjskimi zagrożeniami hybrydowymi, w tym możliwością wykorzystania dronów i rakiet. Niemiecki dziennik odnotowuje również wcześniejsze oskarżenia Polski wobec Rosji dotyczące działań sabotażowych.

Warszawa szybko zwiększa potencjał obronny

„Bild” opisuje rozbudowę polskich zdolności wojskowych. Dziennik podkreśla, że Warszawa przeznacza na obronność znaczne środki i równocześnie rozwija armię, obronę powietrzną, zdolności do zwalczania dronów oraz krajowy przemysł zbrojeniowy.

Gazeta zwraca również uwagę na działania podejmowane na wschodniej granicy. Program „Tarcza Wschód” ma zwiększać możliwości ochrony granicy z Białorusią i obwodem królewieckim poprzez rozwój infrastruktury, umocnień i systemów obserwacji.

„Bild” podkreśla, że Polska nie ogranicza się przy tym do wzmacniania własnych zdolności obronnych. Warszawa jest jednym z kluczowych państw wschodniej flanki NATO i odgrywa ważną rolę w transporcie pomocy dla Ukrainy.

„Polska jest centralnym punktem logistycznym”

W rozmowie z „Bildem” Kai-Olaf Lang określił Polskę jako ważny węzeł logistyczny dla zaopatrywania Ukrainy. Zwrócił też uwagę na jej znaczenie jako łącznika między Europą a Stanami Zjednoczonymi w sytuacji napięć w relacjach transatlantyckich.

Thomas Jäger podkreślił natomiast, że Polska dysponuje rozbudowanymi siłami lądowymi, a jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi pozostają – w jego ocenie cytowanej przez „Bild” – istotnym elementem bezpieczeństwa w regionie.