Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości nadawana jest przez ministra sprawiedliwości z własnej inicjatywy lub na wniosek innych instytucji. Przyznaje się ją za szczególne osiągnięcia w zakresie umacniania zasad praworządności, kształtowania kultury prawnej oraz sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

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Beata Morawiec sądziła, kształciła i broniła niezawisłości sędziowskiej

Sędzia Morawiec ma ponad 30-letnie doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości. W 1990 r. została asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, a w 1992 r. została powołana na stanowisko sędziego tego sądu.

W latach 1999 - 2000 pełniła funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, a w latach 2000 - 2008 prezesa tego sądu. Jak wskazało MS, na sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Morawiec została powołana w 2002 r., a w latach 2015-2017 była jego prezesem.

Czytaj więcej: Sądy i Prokuratura Beata Morawiec: Na przeprosiny ministra czekam już dwa lata Historia mojej walki o dobre imię z aparatem państwa jest już znana – mówi Beata Morawiec, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes SS Themis. Pro

MS podaje, że kariera zawodowa sędzi obejmuje też pracę na rzecz kształcenia kadr sądowych. „Odznaczona pełniła bowiem funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a potem zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” - czytamy na stronie resortu Waldemara Żurka.

Przez dwie kadencje (2002 – 2010) sędzia Morawiec zasiadała też w Krajowej Radzie Sądownictwa. Stała także na czele Stowarzyszenia Sędziów „Themis" gdzie – jak zaznaczono - „aktywnie angażując się w działania na rzecz obrony niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej w Polsce”, a jej postawę „cechowało niezłomne przywiązanie do zasad etyki zawodowej”.

1 września 2026 roku sędzia Beata Morawiec przeszła w stan spoczynku. „Za swoje zaangażowanie w protestach przeciwko zmianom w sądownictwie w Polsce została uznana przez Dziennik Gazetę Prawną za jedną z najbardziej wpływowych prawniczek, zajmując 26. miejsce w 2019 roku oraz 29. miejsce w 2020 roku" – czytamy na stronie MS.