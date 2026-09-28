Zgodnie z nowym dekretem etatowa liczebność rosyjskich sił zbrojnych wynosi obecnie 2 mln 441 tys. 630 osób, w tym 1 mln 550 tys. 500 wojskowych. Przed poprzednią zmianą, wprowadzoną w lipcu, było to odpowiednio 2 mln 426 tys. 130 osób oraz 1 mln 535 tys. żołnierzy.

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Kolejne zwiększenie liczebności armii

Pod koniec lipca Putin podpisał dekret zwiększający liczbę wojskowych o 25 tys. osób. Jak wyjaśniono wówczas w dokumencie, zmiana była związana z utworzeniem w strukturach armii jednostek zajmujących się budownictwem wojskowym.

Wcześniej, 12 czerwca, liczba wojskowych została zwiększona o kolejne 10 tys. – do 1 mln 510 tys. osób. Łączna liczebność etatowa sił zbrojnych została wówczas ustalona na poziomie 2 mln 399 tys. 130 osób.

Jeszcze wcześniej, w marcu, zwiększono ją do 2 mln 391 tys. 770 osób, w tym 1 mln 502 tys. 640 wojskowych.

Rosną wydatki na obronę

Dekret podpisany przez Putina 28 września zobowiązuje rosyjski rząd do zapewnienia Ministerstwu Obrony odpowiednich środków z budżetu federalnego.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok Rosja przeznaczyła na obronę 12,9 bln rubli. Z projektu budżetu na 2027 rok wynika natomiast, że wydatki na ten cel mogą wzrosnąć do 17,1 bln rubli, czyli około 35 proc. wszystkich wydatków państwa.

Armia większa niż przed wojną

We wrześniu 2024 roku Putin zwiększył etatową liczebność rosyjskich sił zbrojnych do 2 mln 389 tys. 130 osób, w tym 1,5 mln wojskowych. W grudniu 2023 roku było to 2 mln 209 tys. 130 osób, z czego 1 mln 320 tys. stanowili żołnierze.

W sierpniu 2022 roku, sześć miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, liczebność armii zwiększono do 2 mln 39 tys. 758 osób, w tym 1 mln 150 tys. 628 wojskowych.

Przed rozpoczęciem wojny obowiązywał dekret z 2017 roku, zgodnie z którym etatowa liczebność rosyjskich sił zbrojnych wynosiła 1 mln 902 tys. 758 osób, w tym 1 mln 13 tys. 628 wojskowych.