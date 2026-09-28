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PiS i Rozwój Plus na kursie kolizyjnym po wyborach w Krakowie. „To porażka Drewnickiego"

Wybory w stolicy Małopolski po raz kolejny pokazały, że PiS i ludzie Morawieckiego odmiennie patrzą na rzeczywistość. Jarosław Kaczyński uznał wynik kandydata swojej partii Michała Drewnickiego za „zdecydowanie dobry". Politycy Rozwoju Plus - wręcz przeciwnie.

Publikacja: 28.09.2026 17:09

Michał Drewnicki głosuje w wyborach na prezydenta Krakowa

Michał Drewnicki głosuje w wyborach na prezydenta Krakowa

Foto: PAP/Art Service

Michał Kolanko

Tuż po ogłoszeniu przez IPSOS i OGB sondażowych wyników wyborów prezydenckich w Krakowie politycy PiS ze stolicy Małopolski nie kryli w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zadowolenia z osiągniętych przez Michała Drewnickiego wyników. – Nastroje w partii są bardzo dobre – usłyszeliśmy. Drewnicki nie musiał walczyć z rywalem z Konfederacji, który ostatecznie nie wystartował w wyborach i zdobył ostatecznie 17,5 proc. głosów.

Niedzielne zadowolenie zepsuła nieco różnica między ostatecznym wynikiem, a exit polls Ipsos i OGB (odpowiednio 19,5 i 19,2 proc.), Kaczyński na konferencji prasowej w Kielcach nazwał wynik Drewnickiego „zdecydowanie dobrym”. – Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę – zastrzegł Kaczyński. Sam Drewnicki jeszcze w niedzielę wieczorem zwracał uwagę na sytuację po rozłamie. – Gdyby pan premier Mateusz Morawiecki mnie poparł, ten wynik byłby lepszy – mówił Drewnicki w niedzielę. Ludzie Mateusza Morawieckiego mają oczywiście w tej sprawie inne zdanie. 

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