Gen. Grynkewich podkreślił, że celem rosyjskich działań – w tym ataków hybrydowych – jest zniechęcenie sojuszników Ukrainy do udzielania jej wsparcia.

Reklama Reklama

Gen. Alexus Grynkewich: Ataki hybrydowe powinny wzmacniać chęć wsparcia Ukrainy

– Jeśli dochodzi do ataku hybrydowego na wasz kraj, wzmocnienie chęci wsparcia dla Ukrainy pokaże Rosjanom, że ich strategia nie działa i może skłonić ich do wycofania się z tej strategii – oświadczył amerykański generał.

Jego zdaniem państwa członkowskie UE powinny ujawniać podmioty stojące za atakami hybrydowymi, jeśli mają pewność co do tego, kto jest ich sprawcą, w ramach strategii odstraszania „państwowych sponsorów” takich działań.

Serwis Politico pisał przed kilkoma dniami, że jednoznaczne wskazanie przez Niemcy Rosji jako sprawcy nieudanej próby zamachu terrorystycznego na lotnisku w Lipsku było możliwe dzięki pomocy NATO w wyjaśnieniu sprawy.

Gen. Alexus Grynkewich chce zbierać szczegółowe informacje o atakach hybrydowych, by mieć pełen obraz zagrożeń

Politico pisało również, że gen. Grynkewich prosił państwa członkowskie NATO, aby zaczęły przekazywać szczegółowe informacje dotyczące incydentów o charakterze hybrydowych, które były ich udziałem, a także o ich reakcji, aby dać pełniejszy obraz zagrożeń, z jakimi boryka się Sojusz. Prośba – jak zauważyło Politico – jest dowodem na to, że poszczególne państwa Sojuszu mają różne informacje na temat konkretnych działań podejmowanych w ramach wojny hybrydowej przez Rosję, a brak pełnego obrazu tych działań utrudnia uzyskanie pełnego obrazu zagrożenia przez NATO.

Prośba gen. Grynkewicha ma pomóc w przyspieszeniu identyfikacji działań hybrydowych, co ma umożliwić bardziej spójną reakcję na te zagrożenia. Ponadto dzięki wymianie informacji gen. Grynkewich, jako Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, miałby też lepiej dostrzec potencjalne słabe punkty Sojuszu.

W piątkowej rozmowie z agencją Reutera Grynkewich nie wykluczył scenariusza, w którym Rosja mogłaby przeprowadzić ograniczony atak na terytorium państwa NATO. Jak dodał, jest to mało prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć. Jednocześnie radził Władimirowi Putinowi, by ten „nie próbował ataku na Sojusz na jego zmianie” i zapewnił, że Sojusz jest gotów bronić każdego cala terytorium.

– Jestem przekonany, że mam obecnie uprawnienia, których potrzebuję, by podjąć działania, aby odstraszyć od jakiejkolwiek agresji przeciwko sojuszowi – dodał.