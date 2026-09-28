Decyzję otrzymają jedynie osoby, którym wcześniej wypłacona została czternastka.

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W październiku ZUS wyśle decyzje dotyczące 14. emerytur

W decyzji ZUS seniorzy znajdą informację na temat kwoty brutto wypłaconego im świadczenia oraz dokładną instrukcję dotyczącą sposobu wyliczenia tej kwoty. W piśmie zawarta zostanie również informacja o zaliczce na PIT oraz składce zdrowotnej potrąconej z czternastki.

Ponadto, jak wynika z wzoru decyzji udostępnionej dziennikowi „Fakt” przez ZUS, w piśmie znajdzie się też następujący zapis: „Od decyzji może Pani/Pan wnieść odwołanie do właściwego ze względu na Pani/Pana miejsce zamieszkania sądu okręgowego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych”.

Na odwołanie senior będzie miał miesiąc, licząc od dnia doręczenia mu decyzji.

W tej sytuacji ZUS może zażądać zwrotu czternastki

W piśmie z ZUS dotyczącym 14. emerytury znajdzie się również ostrzeżenie: „Prawo do dodatkowego świadczenia podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na 31 sierpnia 2026 r. prawo do świadczenia, z tytułu którego wypłaciliśmy dodatkowe świadczenie nie istniało albo podlegało zawieszeniu”.

Ostrzeżenie to dotyczy m.in. osób będących na rencie lub wcześniejszej emeryturze, które jednocześnie dorabiają. Osoby te obowiązują bowiem limity, po przekroczeniu których ZUS zmniejsza świadczenie lub całkowicie je zawiesza.

W dalszej części pisma ZUS ostrzegać będzie również o możliwej konieczności zwrotu czternastki: „Jeżeli okaże się, że na 31 sierpnia 2026 r. nie miała Pani/Pan prawa do świadczenia, z tytułu którego wypłaciliśmy dodatkowe świadczenie lub nie przysługiwała wypłata tego świadczenia, albo świadczenie to przysługiwało w wyższej wysokości, ustalimy kwotę nienależnie pobranego świadczenia, która będzie podlegała zwrotowi”.

ZUS wypłacił 14. emerytury

14. emerytury wypłacane były przez ZUS we wrześniu.

Dokładna wysokość świadczenia uzależniona była od podstawowej emerytury lub renty. Pełną kwotę czternastki, która w tym roku wynosiła 1978,49 zł brutto, otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych osób stosowana była zasada „złotówka za złotówkę”, a minimalna wypłata mogła wynieść 50 zł brutto. To z kolei oznaczało, że osoby, których świadczenie podstawowe przekraczało 4828,49 zł brutto, nie otrzymały 14. emerytury.

Jak przekazał w piątek 25 września PAP, powołując się na dane ZUS, łączna wartość tegorocznych czternastek przekroczyła 9,2 mld zł brutto, czyli ponad 7,5 mld zł netto.