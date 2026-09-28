Zarządzenie zacznie obowiązywać 1 października 2026 r. Zespół ma liczyć siedmioro prokuratorów. Jego kierownikiem będzie prokurator PK Marek Wełna. Prokuratorzy będą wykonywali obowiązki służbowe w siedzibie PK przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

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Jak przekazała rzeczniczka PG, postępowanie obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem giełdy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Zadaniem Zespołu będzie kontynuowanie wszystkich wątków sprawy prowadzonej dotychczas w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Przedmiotem tego śledztwa jest m.in. podejrzenie doprowadzenia użytkowników giełdy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (nie mniej niż 10.000.000 zł), poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości dokonywania zakupu oraz przechowywania walut „fiat” oraz kryptowalut w ramach tej giełdy – informuje prok. Adamiak.

Po co speczespół w sprawie Zondacrypto? Rzeczniczka PG: sprawa jest złożona i wielowątkowa

Jak wyjaśniła, powołanie zespołu jest uzasadnione przede wszystkim złożonym i wielowątkowym charakterem postępowania, wymagającym prowadzenia równolegle szeregu czynności procesowych oraz kompleksowej analizy obszernego materiału dowodowego.

- Postępowanie obejmuje szereg wzajemnie powiązanych okoliczności dotyczących funkcjonowania giełdy, przepływów finansowych, działalności osób i podmiotów z nią związanych, a także okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia zaginięcia Sylwestra Suszka W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, obejmujący m.in. dokumentację oraz dane cyfrowe zabezpieczone w wyniku przeprowadzonych czynności procesowych, a także depozycje osobowych źródeł dowodowych. Materiał ten wymaga dalszej wieloaspektowej analizy i weryfikacji, jak również podejmowania kolejnych czynności procesowych – wyjaśniła rzeczniczka.

Prok. Adamiak podkreśliła, że dynamika postępowania, systematycznie zdobywane nowe dowody, konieczność równoległego prowadzenia czynności w wielu wątkach oraz potrzeba zapewnienia ich koordynacji, uzasadniają powierzenie śledztwa zespołowi prokuratorów. Ma to zapewnić m.in. sprawne prowadzenie postępowania, efektywne wykorzystanie materiału dowodowego oraz szybkie reagowanie na nowe ustalenia w śledztwie.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.