Alejandro Saucedo: AI zmienia handel, ale ostateczna decyzja zakupowa należy do klienta

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki konsumenci szukają produktów, podejmują decyzje zakupowe i wchodzą w interakcje z markami. W Zalando od ponad 17 lat wspieramy doświadczenia klientów za pomocą AI i uczenia maszynowego. W 2023 roku uruchomiliśmy Asystenta Zalando, aby zapewnić spersonalizowane i interaktywne doświadczenia milionom naszych klientów – mówi Alejandro Saucedo, Dyrektor ds. AI, Danych i Platformy w Dziale Rynków w Zalando.

