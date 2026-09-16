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Minister Maciej Berek został sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, ale deregulacja 2.0 wciąż aktualna. Nowy pakiet trafi do konsultacji

Ministerstwo Rozwoju ma być „parasolem” nad deregulacją gospodarczą. Drugi pakiet zmian jest już przygotowany i uzgadniany między resortami. W najbliższych tygodniach powinien trafić do konsultacji – zapowiada Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju i technologii ds. deregulacji i dialogu gospodarczego.

