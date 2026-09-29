Ukraińscy żołnierze po raz pierwszy przeprowadzili misję logistyczną z wykorzystaniem opracowanego w Ukrainie bezzałogowego pojazdu naziemnego zdolnego do poruszania się zarówno po lądzie, jak i po wodzie.
Robot pokonał ponad 40 kilometrów i dostarczył na pozycje wojskowe żywność oraz amunicję – poinformował ukraiński resort obrony.
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Misję przeprowadzili żołnierze jednej z samodzielnych brygad zmechanizowanych Sił Zbrojnych Ukrainy.
Jak podaje Ministerstwo Obrony Ukrainy, było to pierwsze wykorzystanie ukraińskiego bezzałogowego pojazdu amfibijnego do realizacji zadania logistycznego. „Bezzałogowy pojazd naziemny o zdolnościach amfibijnych pokonał ponad 40 km po lądzie i wodzie, dostarczając na pozycje zapasy żywności i amunicję” – przekazał resort.
Jak podkreślono, przeszkody wodne na linii frontu stanowią poważne wyzwanie dla logistyki wojskowej. Rzeki, kanały oraz tereny podmokłe mogą bowiem utrudniać – a niekiedy całkowicie uniemożliwiać – przejazd konwencjonalnym bezzałogowym pojazdom naziemnym. Transport drogą powietrzną również nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem.
Pojazd amfibijny pozwala natomiast pokonać całą taką trasę przy użyciu jednego systemu. Na lądzie zachowuje wysoką zdolność poruszania się w trudnym terenie, charakterystyczną dla naziemnych systemów bezzałogowych, a w ciągu kilku sekund może znaleźć się w wodzie i kontynuować misję. Dzięki temu jeden robot może wykonywać zadania w zróżnicowanym terenie.
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Przed przeprowadzeniem misji system był przez kilka miesięcy udoskonalany w ścisłej współpracy z wojskowymi. Podczas prac uwzględniano rzeczywiste zadania wykonywane przez żołnierzy, doświadczenia z eksploatacji sprzętu oraz specyfikę terenu na froncie.
Wsparcia finansowego w postaci grantu udzielił Brave1, główny ukraiński państwowy klaster technologii obronnych. Pomoc ta miała umożliwić doprowadzenie rozwiązania do etapu praktycznego zastosowania.
Ukraiński pojazd amfibijny dostarczył na pozycje zaopatrzenie i amunicję.
Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśliło, że wspólnie z Brave1 wspiera rozwój bezzałogowych pojazdów naziemnych o zdolnościach amfibijnych. W czerwcu 2026 r. Brave1 uruchomił w ramach zaktualizowanego programu grantowego specjalną ścieżkę poświęconą właśnie takim konstrukcjom. „Rozszerzamy możliwości systemów robotycznych, aby ukraińscy żołnierze mieli więcej technologicznych narzędzi do wykonywania zadań bojowych” – zaznaczyło Ministerstwo Obrony Ukrainy.
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Inne bezzałogowe pojazdy naziemne są już wykorzystywane przez ukraińskie wojska w najbardziej niebezpiecznych rejonach frontu, gdzie mogą zastępować żołnierzy. Służą między innymi do transportowania amunicji, żywności i wody, a także do ewakuowania rannych.
Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony do końca sierpnia jednostki Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły przy użyciu bezzałogowych pojazdów naziemnych ponad 100 tys. misji logistycznych i ewakuacyjnych.
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