– Otrzymałem raport Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy na temat kolejnych działań planowanych przez Rosję – powiedział ukraiński przywódca w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosjanie „w praktyce” rozpoczęli dodatkową mobilizację. – Zwiększają liczbę osób rekrutowanych różnymi metodami – przekonywał, dodając, że Rosja planuje zwiększyć werbunek wśród cudzoziemców.

Wołodymyr Zełenski: Korea Północna ma wysłać do Rosji 10 tys. żołnierzy

Prezydent Ukrainy wezwał władze państw, z których Rosja werbuje ludzi do swoich sił zbrojnych, o przeciwdziałanie takim praktykom. – Będziemy informować o tym każdy zainteresowany rząd – zaznaczył.

Zełenski przekazał także, że ma nowe dane dotyczące rozmieszczenia północnokoreańskich wojsk w Rosji. – Obecnie na terytorium Rosji przebywa ponad 8 tys. żołnierzy z Korei Północnej. Trwają przygotowania do wysłania kolejnego kontyngentu liczącego 10 tys. żołnierzy – powiedział, dodając, że żołnierze ci zostali już wybrani do szkolenia i późniejszego przerzutu.

Ukraiński prezydent mówił, że w zamian Rosja przekazuje Korei Północnej m.in. technologie. – W Korei Północnej, przy rosyjskim wsparciu technicznym, uruchomiono produkcję dronów uderzeniowych typu Szahid. Tak zło i zagrożenie dla życia z jednej części świata rozprzestrzenia się na inne – kontynuował.

Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukrainie trzeba pomagać

– Można temu zaradzić jedynie poprzez wspólne działania. Dziś wiele osób na całym świecie sprzeciwia się rosyjskiemu terrorowi oraz współpracy Rosji z każdym, kto może przyczynić się do dalszego rozlewu krwi. Trzeba przeciwdziałać. Od dawna nie nałożono na Rosję skutecznych globalnych sankcji – ubolewał Zełenski, przekonując, że sytuację może zmienić amerykańska ustawa przygotowana przez nieżyjącego już Lindseya Grahama, w połączeniu z sankcjami unijnymi i wprowadzanymi przez inne podmioty na świecie.

– Ważne, aby nasi partnerzy rozumieli: trzeba być z Ukraińcami w obliczu takich rzeczy i trzeba pomagać poprzez konkretne pakiety, konkretne decyzje, żeby Ukraina wytrwała – przekonywał.

W sierpniu Wołodymyr Zełenski twierdził, że do walki po stronie Rosji skierowanych może zostać nawet 50 tys. żołnierzy z Korei Północnej. Ukraiński przywódca wezwał wówczas Koreę Południową do udzielenia Ukrainie wsparcia w zakresie obrony powietrznej. Miesiąc wcześniej władze w Seulu ogłosiły pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 100 mln dol., który nie obejmował broni.

Kryzys w relacjach Ukrainy i Korei Południowej po słowach Wołodymyra Zełenskiego

Najnowsze wystąpienie Zełenskiego zostało opublikowane po tym, jak doszło do zgrzytu w relacjach między Ukrainą a Koreą Południową. W niedzielę biuro południowokoreańskiego prezydenta zażądało od Kijowa przeprosin po tym, jak prezydent Ukrainy podczas dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ujawnił, że Kijów przekazał dwóch północnokoreańskich jeńców Korei Południowej. Żołnierze ci, dodał, brali udział w walkach z Ukraińcami po stronie Rosji.

„Kancelaria Prezydenta wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnego ujawnienia informacji przez Ukrainę, a następnie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że nie zawarto umowy o zachowaniu poufności” – oświadczył Seong Ghi-hong z biura prasowego prezydenta Korei Południowej. Dodał, że władze rozważają dalsze kroki w związku ze sprawą. Podkreślił przy tym, że Seul zgodził się utrzymać sprawę jeńców w tajemnicy również przez wzgląd na bezpieczeństwo ich oraz ich rodzin w Korei Północnej.

„Nie wiem, jakie okoliczności sprawiły, że strona ukraińska ujawniła tę kwestię, pomimo porozumienia o poufności, ale jest to godne głębokiego ubolewania” – napisał w serwisie X prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung.

Przedstawiciel opozycji z Korei Południowej omawia zdjęcia przedstawiające dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych, którzy niedawno zostali przetransportowani z Ukrainy do Korei Południowej Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

Według szacunków Ukrainy i Korei Południowej, od 2024 r. władze w Pjongjangu wysłały do Rosji 14-15 tys. żołnierzy w celu wsparcia walczącej z Ukrainą Rosji. Większość tych sił miała trafić do obwodu kurskiego, na teren którego w sierpniu 2024 r. wkroczyły wojska ukraińskie. Korea Północna przekazała Rosji także miliony pocisków artyleryjskich i moździerzowych oraz pociski balistyczne, systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe – podawał Kijów.