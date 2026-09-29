O tym, że irański parlament zajmie się ustawą o wyjściu z traktatu NPT poinformował wiceprzewodniczący irańskiego parlamentu Ali Nikzad w rozmowie z agencją Fars.

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Parlament Iranu ma zająć się ustawą o wyjściu z traktatu NPT w trybie pilnym

Z jego słów wynika, że projekt jest obecnie analizowany, również pod kątem jego „międzynarodowych implikacji”. Nikzad dodał, że projekt trafi pod obrady parlamentu w trybie pilnym.

Wiceprzewodniczący parlamentu Iranu przypomniał też, że w 2025 roku Iran zawiesił współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. W jego ocenie dyrektor generalny MAEA „działa w złej wierze”.

– Jest jedną z tych osób, które przyjeżdżają, przeprowadzają inspekcje, chwalą nas, a potem wyjeżdżają i przygotowują negatywne raporty na nasz temat – stwierdził Nikzad.

– Czy mieliśmy jakąkolwiek nadzieję, że dyrektor generalny MAEA lub ci, którzy pracują tam, pomogą nam w kwestii energii atomowej? Oczywiście nie – dodał.

Przedstawiciele irańskich konserwatystów apelują o natychmiastowe wyjście z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

Tymczasem agencja ISNA informowała, że grupa byłych przedstawicieli irańskich władz, w tym wpływowi przedstawiciele irańskich konserwatystów, członkowie administracji byłych prezydentów Mahmuda Ahmadineżada i Ibrahima Raisiego, opublikowali oświadczenie, w którym domagają się natychmiastowego wycofania Iranu z NPT.

Pod petycją podpisały się 32 osoby – w tym m.in. byli wiceprezydenci Mohammad-Reza Rahimi, Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, Ensieh Khazali.

Autorzy apelu wzywają rząd, parlament i Najwyższą Radę Bezpieczeństwa, by odstąpili od traktatu NPT „w najkrótszym możliwym czasie”. W ich ocenie uczestnictwo Iranu w tym traktacie nie wzmocniło bezpieczeństwa narodowego, przeciwnie – w ich ocenie inspekcje z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej stały się instrumentami „presji” na Iran i były wykorzystywane do celów wywiadowczych.

Sygnatariusze petycji apelują też, by Iran przygotował polityczną podstawę pod wyjście z traktatu NPT w konsultacjach ze swoimi sojusznikami z Chin i Rosji.

Decyzja o wyjściu z traktatu, którego celem jest powstrzymywanie sygnatariuszy przed pozyskiwaniem broni atomowej w czasie konfliktu z USA, które stawiają sobie za cel doprowadzenie do sytuacji, by Iran nie był w stanie nigdy pozyskać takiej broni, byłaby poważną eskalacją jeszcze bardziej utrudniającą zawarcie porozumienia, w sprawie którego trwają obecnie negocjacje między USA a Iranem.