Przekazany Muzeum Narodowemu w Warszawie obraz „Zima - Odwrót Napoleona spod Moskwy” Alfreda Wierusza-Kowalskiego
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Dzieło pierwotnie znajdowało się w zbiorach Andrzeja Rotwanda, inżyniera, bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku (m.in. obrazy Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Józefa Brandta).
W 1939 r. było prezentowane na wystawie „Pierwsze czterdziestolecie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 1861–1900”, na którą wypożyczono 31 obrazów i rysunków z kolekcji Rotwandów.
Po wybuchu II wojny na polecenie władz niemieckich „Zima – Odwrót Napoleona spod Moskwy” przetransportowana została razem z innymi obrazami z warszawskiej Zachęty do gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Zgromadzone tam obiekty były wówczas następnie konfiskowane przez okupanta i często wykorzystywane do dekoracji biur i mieszkań niemieckich urzędników.
Kolejna wzmianka o losach obrazu pochodzi z października 1940 r.: mówi, że trafił on do Kasino des Höheren SS und Polizeiführers im GG w Pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Potem jego historia pozostawała nieznana.
Obecnie dzieło trafiło do publicznych zbiorów dzięki współpracy resortu kultury z Ewą Tsonis, ostatnią posiadaczką obrazu, która poznała jego losy i podjęła działania na rzecz jego przekazania.
Podczas przekazania obrazu Muzeum Narodowemu w Warszawie minister kultury Marta Cienkowska powiedziała: – Obraz odnalazł się dzięki pani Ewie Tsonis, osobie, która zdecydowała się poznać jego historię i przekazać dzieło do publicznych zbiorów. Takie postawy są wciąż rzadkie, ale dzięki temu, że stale mówimy o restytucji – poszukujemy utraconych dzieł i staramy się je odzyskiwać – coraz częściej zgłaszają się do nas osoby, które są w posiadaniu zaginionych obiektów, czując odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe.
W dowód uznania za obywatelską postawę wręczyła Ewie Tsonis dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ewa Tsonis wyjaśniła: – Ten obraz został zakupiony przez mojego tatę w latach 60. w Desie w Krakowie. Wychowałam się z tym obrazem. W naszej rodzinie był bardzo doceniany i lubiany. W pewnym momencie przyszedł czas na to, żeby ujrzała go cała Polska i wszyscy, którzy chcieliby go oglądać.
Badania obrazu, przeprowadzone we współpracy z ekspertami z Muzeum Narodowego w Warszawie, potwierdziły jego tożsamość. Obraz zachował się w bardzo dobrym stanie, w oryginalnej oprawie.
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