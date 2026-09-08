Według oświadczenia burmistrza Cagnes-sur-Mer, Bryana Massona, alarm w muzeum włączył się we wtorek o godzinie 5:48. Włamywacze wynieśli z Muzeum Renoira cztery obrazy, lecz dwa porzucili w ogrodzie muzeum. Policja poszukuje sprawców oraz dwóch pozostałych dzieł.

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Włamanie w Cagnes-sur-Mer. Skradziono obrazy warte 9 milionów euro

Burmistrz nie ujawnił tytułów skradzionych prac. „Atak na Muzeum Renoira to atak na część historii i dziedzictwa Cagnes-sur-Mer. Czyny te mają wyjątkowo poważny charakter” – oświadczył Masson na swoim profilu na Facebooku. Placówka mieści się niedaleko Nicei, w posiadłości impresjonisty, w której zmarł w 1919 r.. Zorganizowane w 1960 r. muzeum posiada w zbiorach 13 prac malarza, rzeźby, meble oraz fotografie.

Apel burmistrza Bryana Massona: Konieczny nowy plan ochrony muzeów

Bryan Masson podkreślił, że napad stanowi atak na historię i dziedzictwo kulturowe miasta. W opublikowanym komunikacie włodarz zapowiedział pilne wdrożenie kompleksowego planu zabezpieczenia lokalnych muzeów oraz przeznaczenie niezbędnych środków na ochronę cennego mienia.

Portal Sky News wskazuje, że przypadek ten wpisuje się w zjawisko opisane niedawno przez Europol. Z ustaleń agencji wynika, że w Europie rośnie trend napadów na muzea, a dawne wyspecjalizowane gangi zastępują dorywczy wykonawcy rekrutowani w mediach społecznościowych.

Służby przypominają głośne zdarzenia z ostatnich miesięcy. W październiku zeszłego roku w paryskim Luwrze skradziono biżuterię o wartości 88 mln euro (w tym tiarę cesarzowej Eugenii), terroryzując strażników i zwiedzających. Z kolei podczas włoskiego święta narodowego z muzeum na Sycylii zniknęły cztery renesansowe obrazy XV-wiecznego artysty Antonella da Messina.

Pierre-Auguste Renoir to czołowy impresjonista, autor m.in. dzieł „Loża” czy „Bal w Moulin de la Galette” (jak przypomina portal ImpressionistArts). Najcenniejsze prace artysty osiągają na aukcjach wielomilionowe ceny.