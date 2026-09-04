Rumuńscy prokuratorzy postawili zarzuty influencerowi i byłemu kickbokserowi Andrew Tate’owi. Zarzuty obejmują handel ludźmi (w tym osobami małoletnimi), pranie brudnych pieniędzy, kontakty seksualne z osobą małoletnią oraz wywieranie wpływu na świadków. Jego brat Tristan został oskarżony o współudział.

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Bracia Andrew i Tristan Tate oskarżeni o gwałt

Bracia Tate zostali aresztowani w Miami pod koniec lipca tuż przed organizowaną przez nich galą walk. Wielka Brytania wystąpiła o ich ekstradycję po tym, jak brytyjska prokuratura już w maju postawiła im 21 nowych zarzutów.

Andrew jest oskarżony o gwałt, handel ludźmi, posiadanie nieprzyzwoitych zdjęć dziecka, „ekstremalnej pornografii” i napaść. Tristanowi Tate'owi postawiono 17 zarzutów, w tym napaści seksualnej, gwałtu i handlu ludźmi. Łącznie zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko siedmiu kobietom.

Obecnie obaj przebywają w areszcie federalnym w Miami. W amerykańskich mediach pojawiły się informacje, że bracia, za pośrednictwem swojego prawnika, narzekają na warunki panujące w placówce. Nie przyznają się do stawianych im zarzutów.

Pierwsze zarzuty bracia Tate usłyszeli w 2022 r.

Bracia Tate mają podwójne obywatelstwo: brytyjskie i amerykańskie. To ikony tzw. manosfery, internetowych platform skierowanych do młodych mężczyzn i promujących treści seksistowskie. Rumuńska prokuratura pierwsze zarzuty przeciwko Tate'om postawiła już w 2022 r. Bracia mieszkali wówczas w Rumunii.

W 2025 r. brytyjski dziennik „Financial Times” donosił, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa naciskała na władze Rumunii, by oddały braciom paszporty i pozwoliły im wyjechać z kraju. Kiedy zakaz został uchylony, bracia wyjechali do USA.