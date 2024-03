Podejrzani przebywali w areszcie domowym w oczekiwaniu na zakończenie dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych wobec siedmiu kobiet.

Tate został po raz pierwszy aresztowany w Bukareszcie w grudniu 2022 roku, następnie on i jego brat zostali zatrzymani w areszcie policyjnym do marca. Andrew Tate został również oskarżony o gwałt na jednej z ofiar, podczas gdy jego brat Tristan został oskarżony o podżeganie innych do przemocy.

W czerwcu wraz z bratem i dwiema Rumunkami Andre Tate postawiony został w stan oskarżenia w Rumunii ws. handlu ludźmi, gwałtu i utworzenia gangu przestępczego mającego na celu wykorzystywanie seksualne kobiet. Oskarżeni wciąż zaprzeczają stawianym im zarzutom.

Sprawa Andrew Tate’a. Zwrócił na siebie uwagę kontrowersyjnymi wpisami w sieci

Rumuńska prokuratura twierdzi, że bracia Tate werbowali swoje ofiary, uwodząc je i fałszywie twierdząc, że oczekują związku lub małżeństwa.

Bracia Tate są najbardziej znanymi podejrzanymi, którzy stanęli przed sądem w Rumunii pod zarzutem handlu ludźmi.