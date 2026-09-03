Działaczka zmarła 2 września, o czym poinformowała założona przez nią fundacja. „Największym darem Glorii była jej umiejętność słuchania innych oraz sprawiania, by czuli się dostrzeżeni i wysłuchani. Jej słowa, działania i przykład dawały ludziom przyzwolenie na to, by byli w pełni sobą. Gloria żyła w zgodzie ze swoim niezależnym duchem, zawsze z ciekawością i ogromnym poczuciem humoru” – czytamy w pożegnalnym wpisie na jej profilu na Instagramie.

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Gloria Steinem – od zaangażowanej dziennikarki do działaczki feministycznej

Feministyczna działalność Glorii Steinem rozpoczęła się pod koniec lat 60. Na jej światopogląd miały wpływ doświadczenia z dzieciństwa. Jej matka, po rozstaniu z mężem, zachorowała na depresję, a Steinem jako 11-latka musiała się nią opiekować. To ukształtowało jej poglądy na temat niesprawiedliwości społecznej, małżeństwa i macierzyństwa, które – jak uważała – pozbawiały kobiety możliwości wyboru i wielu praw obywatelskich.

Steinem nie miała własnych dzieci. – Już byłam bardzo małą matką bardzo dużego dziecka, mojej matki. Nie chciałam opiekować się kimś innym – mówiła. Wyjść za mąż zdecydowała się w wieku 66 lat. Jej mężem był David Bale, ojciec aktora Christiana Bale'a.

Po studiach pracowała jako dziennikarka i reporterka. W 1963 r. na 11 dni zatrudniła się jako „króliczek” w lokalu Hugh Hefnera, by napisać reportaż wcieleniowy dla magazynu „Show”. Jej dwuczęściowy, przełomowy artykuł „Opowieść o króliczku” szczegółowo opisywał niskie płace i seksistowskie traktowanie kelnerek. Na podstawie tej historii powstał w 1985 r. film z Kirstie Alley w roli głównej.

W 1968 r. Steinem współtworzyła nowo powstały magazyn „New York”, gdzie esejem zatytułowanym „After Black Power, Women's Liberation” ugruntowała swoją pozycję liderki feministycznej. Ona sama za wydarzenie przełomowe uznawała udział w spotkaniu na temat aborcji w nowojorskim kościele, gdzie opowiedziała o tym, jak w wieku 22 lat usunęła ciążę w Londynie, bo w USA zabieg był wtedy nielegalny.

W 1971 r. wraz z byłymi kongresmenkami Bellą Abzug i Shirley Chisholm oraz pisarką Betty Friedan, której książka „Mistyka feminizmu” z 1963 r. zapoczątkowała drugą falę feminizmu, Steinem założyła Narodowy Kobiecy Klub Polityczny (National Women's Political Caucus). W tym samym roku powstał również współtworzony przez nią magazyn „Ms.”, na którego łamach poruszane były tematy aborcji, równości płac, przemocy domowej.

W jednym z pierwszych numerów znalazły się nazwiska 52 kobiet, w tym Steinem, które dokonały aborcji i apelowały o legalizację tego zabiegu w Stanach Zjednoczonych.

Najwyższe odznaczenie od Baracka Obamy

Steinem była aktywna zawodowo aż do osiemdziesiątki. Napisała wiele książek, m.in. „Marilyn: Norma Jean” z 1986 r. o Marilyn Monroe, a w 2016 r. założyła Gloria's Foundation.

W 1993 r. była narratorką i pomysłodawczynią nagrodzonego Emmy filmu dokumentalnego o przemocy wobec dzieci „Multiple Personalities: The Search for Deadly Memories” dla HBO, a także producentką filmu dla stacji telewizyjnej Lifetime „Better Off Dead”. Prowadziła również program dokumentalny „Woman” o przemocy wobec kobiet dla kanału Viceland TV.

Carolyn Heilbrun – autorka biografii z 1995 r. „Education of a Woman: The Life of Gloria Steinem” – opisała ją jako „uosobienie kobiecego piękna i kwintesencję kobiecej rewolucji”.

W 2013 r. prezydent Barack Obama przyznał Steinem Prezydencki Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie USA.