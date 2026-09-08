Premier Czech Andrej Babisz
– KE po gruntownej ocenie doszła do wniosku, że czeski premier znajduje się w potencjalnej sytuacji konfliktu interesów w związku z zarządzaniem polityką spójności i funduszami rolnymi. Komisja uważa, że fundusz powierniczy utworzony przez premiera Babisza nie łagodzi w wystarczającym stopniu tej sytuacji – powiedziała rzeczniczka KE ds. rolnych Louise Bogey.
Po zaprzysiężeniu na urząd premiera pod koniec 2025 r. Babisz ogłosił, że zrezygnował z udziałów w swoim holdingu rolno-spożywczym Agrofert, co miało uciąć zarzuty o konflikt interesów. W Brukseli pojawiły się jednak podejrzenia, że polityk nadal nieoficjalnie kontroluje spółkę.
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– Władze czeskie muszą podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec powstawaniu konfliktu interesów w ramach funkcji, które podlegają ich kompetencji, oraz zająć się sytuacjami, które obiektywnie mogą być postrzegane jako konflikt interesów. Dotyczy to w szczególności funduszy – dodała Bogey.
Według rzeczniczki do momentu rozwiązania tej sytuacji przez czeskie władze, KE nie będzie przyjmować od Pragi wniosków o płatności począwszy od 9 grudnia 2025 r. Tego dnia Babisz został zaprzysiężony na premiera.
Rzeczniczka zaznaczyła, że KE nie będzie dokonywać płatności na podmioty kontrolowane przez Babisza i z nim powiązane, zarówno w ramach funduszu powierniczego, jak i poza nim. – Wnioski o zwrot kosztów od KE mogą być podstawą wyłącznie do projektów lub płatności, których nie dotyczy konflikt interesów – podkreśliła.
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Zawieszeniu podlegają fundusze z tzw. drugiego filara wspólnej polityki rolnej, podczas gdy dopłaty bezpośrednie dalej płyną do Czech. Bogey wyjaśniła, że dotacje z tzw. pierwszego filara nie są zagrożone konfliktem interesów, ponieważ co do zasady są przyznawane po spełnieniu określonych kryteriów, nie ma więc konkurencji pomiędzy wnioskodawcami.
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