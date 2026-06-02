Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Szczecinie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że tego dnia Polska zaczęła otrzymywać pierwszą w 2026 roku transzę z Krajowego Planu Odbudowy. – Na początku dobra, duża wiadomość dla całego KPO i całej Polski. Właśnie kolejne 31 mld z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku. W sumie to będzie ponad 100 mld – zaznaczyła ministra funduszy i polityki regionalnej, cytowana przez PAP.

Jak podała, tylko w województwie zachodniopomorskim z KPO podpisano umowy na 7 mld zł. Pieniądze te mają zasilać inwestycje między innymi w nowe żłobki, autobusy, tramwaje, branżowe inwestycje kolejowe czy w doposażenie szpitali.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Zdecydowana większość środków z KPO zostanie wykorzystana

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej przypomniała, że środki z KPO przez dwa lata były zamrożone, do czego przyczynił się konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Unią Europejską dotyczący praworządności. Obecnemu rządowi udało się odblokować pieniądze z programu na początku 2024 roku. – Po tych dwóch latach podjęliśmy się takiej „misji niemożliwej”, żeby w skróconym o połowę okresie zrobić ten największy projekt inwestycyjno-rozwojowy III RP. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to się naprawdę udało – podkreśliła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

– Wraz z tą kolejną transzą już wiemy, że zdecydowana większość środków grantowych zostanie wykorzystana. To wszystko się dzieje. Prawie każdego dnia jest otwierana nowa ocieplona szkoła, nowy zmodernizowany szpital, nowy zmodernizowany lub wybudowany żłobek – wymieniła.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski dodał, że pieniądze z KPO w regionie pomagają przy inwestycji w offshore czy kwestiach podniesienia bezpieczeństwa. – Szczecinianie znają KPO, jeżdżą między innymi elektrycznymi autobusami, tramwajami. Nasz amfiteatr został refinansowany z KPO, to ponad 40 mln zł refinansowania – powiedział Adam Rudawski.

Do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotychczas wpłynęło 93 mld zł. W 2026 roku ta kwota urosnąć ma do aż 120 mld zł. W sumie nasz kraj ma otrzymać z KPO ok. 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Po pieniądze te chętnie sięgają samorządy. Warszawa pozyskała dotąd 856,5 mln zł w dotacjach i niemal 2,7 mld zł w pożyczkach, Katowice 118 mln zł, z czego 110 mln zł – spółki komunalne. Kraków 579 mln zł dotacji i blisko 200 mln zł pożyczek na zadania w ramach tzw. Zielonej Transformacji Miast. Lublin z kolei dostał 49 mln zł (6,5 mln zł dotacji, 42,5 mln zł pożyczek), Bydgoszcz 588,5 mln zł, w tym 201 mln zł dotacji i 387,5 mln zł pożyczek, a Poznań – prawie 650 mln zł.