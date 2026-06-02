Premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, zwrócił uwagę, że uzależnienie dzieci od telefonów komórkowych oraz dostęp nieletnich do treści pornograficznych to poważne problemy, których rozwiązanie będzie wymagało społecznej zgody. Przyznał też, że jest świadomy, iż tego typu przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne. – Będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku. To kompletnie nie ma nic wspólnego, mam nadzieję, z partiami czy z ideologiami – podkreślił szef rządu.

Reklama Reklama

Jak przekazał minister Krzysztof Gawkowski, rząd przyjął 2 czerwca pakiet ustaw, które m.in. ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online, przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rząd przyjął także projekt zakazujący z korzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych.

Ochrona małoletnich przed pornografią. Rząd zajmuje się projektem

„Rząd przyjął pakiet ustaw, który wzmacnia ochronę dzieci w internecie. Ograniczamy dostęp nieletnich do pornografii online, przyspieszamy usuwanie nielegalnych treści, dajemy szkołom nowe narzędzia do ograniczania korzystania ze smartfonów” – poinformował na X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie zakłada m.in., że dostawcy treści pornograficznych będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników w inny sposób niż dotychczas stosowana autodeklaracja, według której, aby uzyskać dostęp do pornografii, wystarczy kliknąć okienko z potwierdzeniem ukończenia 18 lat.

Autorzy projektu nie narzucają dostawcom, z jakiej formy weryfikacji wieku mają korzystać – ważne, aby była ona skuteczna, a przy tym nie naruszała prawa do prywatności. Wśród mechanizmów stosowanych na świecie wymieniają m.in. potwierdzanie wieku za pośrednictwem bankowości, weryfikację przez operatorów sieci komórkowych lub przy wykorzystaniu kart kredytowych, a także portfele tożsamości cyfrowej.

Dostawcy, którzy nie spełnią wymogu skutecznej weryfikacji wieku, będą musieli liczyć się z karą finansową nałożoną przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – od 10 tys. zł do maksymalnie 1 mln zł. Inną możliwą konsekwencją będzie zablokowanie strony na poziomie domeny (ang. Domain Name System – DNS).

„Nie możemy pozostawać wobec tego obojętni. Wprowadzamy skuteczną i w pełni anonimową weryfikację wieku, bez naruszania prywatności. Państwo nie będzie wiedziało, jakie strony odwiedzają obywatele. Serwisy nie będą otrzymywały danych osobowych użytkowników. Potwierdzamy wyłącznie pełnoletność, nic więcej” – zaznaczył Krzysztof Gawkowski.

Dodał, że wzmacniana jest także walka z nielegalnymi treściami w sieci. „Materiały pedofilskie, próby uwodzenia dzieci, oszustwa czy kradzieże tożsamości będą szybciej blokowane, a decyzje będą zapadały w krótkich terminach i pod pełną kontrolą sądów. Internet nie będzie przestrzenią bezkarności dla przestępców” – napisał.

Zakaz smartfonów w szkołach podstawowych. Przepisy na obradach rządu

Natomiast projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe przewiduje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku w publicznych szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu na terenie szkoły, a więc nie tylko w czasie zajęć edukacyjnych, ale również m.in. podczas przerw. Zakaz obejmie także zajęcia edukacyjne organizowane poza terenem szkoły.

– Oczywiście wprowadziliśmy pewne wyjątki. Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego lub wychowawczo-opiekuńczego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie mogło być możliwe – powiedziała Nowacka.

Od zakazu będą obowiązywać wyjątki. Nie obowiązywałby on w przypadku: zgody nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadnionej celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy) lub gdy „wystąpi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły lub uczestniczących w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły, lub dla mienia tych osób lub mienia szkoły”.

Spod zakazu wyłączono internaty oraz wycieczki szkolne. Nie będzie on dotyczyć nauczycieli i innych pracowników szkół.