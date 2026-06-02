– Niestety w ostatnich dniach to skrajna nielojalność pana Zełenskiego, którego już trudno nawet nazwać prezydentem Ukrainy – oświadczył Przemysław Czarnek. Polityk argumentuje, że polskie zaangażowanie w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji uratowało ukraińską państwowość, co powinno rodzić wzajemny szacunek. – Pan Zełenski zatem jest prezydentem i sprawuje władzę na Ukrainie tylko dlatego, że Polska mu pomogła. I ten sam Zełenski dzisiaj Polsce wymierza policzek – wskazuje były minister edukacji.

Czarnek porównuje ten krok do sytuacji, w której współczesne Niemcy nazwałyby swoją jednostkę imieniem Rudolfa Hessa, co jego zdaniem szkodzi samemu narodowi ukraińskiemu i sprzyja celom propagandowym Moskwy. W związku z tym poseł popiera przedstawiony przez Karola Nawrockiego postulat odebrania ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.

Przemysław Czarnek stawia warunki Wołodymyrowi Zełenskiemu: Ekshumacje i zakaz banderyzmu

W opinii kandydata PiS na premiera dalsza pomoc finansowa i militarna dla Kijowa nie może być bezwarunkowa. Odbudowa relacji wymaga natychmiastowych kroków prawnych i historycznych. – Żądamy zatem natychmiastowego wycofania się z tej decyzji. Żądamy także natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko, ludobójczo Polaków, którzy dalej spoczywają gdzieś w polach na Ukrainie – oświadczył Czarnek.

Równocześnie poseł PiS kieruje żądania do rządu Donalda Tuska. Domaga się odblokowania w Sejmie projektu ustawy wprowadzającej zakaz propagowania banderyzmu oraz penalizację tzw. kłamstwa wołyńskiego. – Ktokolwiek by kłamał na temat tego, co się działo na Wołyniu, będzie podlegał takiej samej karze po wejściu w życie tej ustawy, jak ci, którzy dzisiaj kłamią na temat tego, co się działo w Auschwitz-Birkenau – tłumaczy polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Żądamy również przyspieszenia prac nad innym projektem ustawy (...) o deportacji. O natychmiastowej, automatycznej deportacji wszystkich tych, którzy nie przestrzegają prawa w Polsce i którzy popełniają choćby wykroczenia drugie z rzędu – podsumował Przemysław Czarnek, zaznaczając, że polska gościnność musi wiązać się z bezwzględną lojalnością wobec państwa.