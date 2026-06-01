Wołodymyr Zełenski
– Jako Polak bym liczył na to, że chociaż w tej sprawie tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczącej naszego żywotnego interesu, można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera (Donalda) Tuska, na to raczej liczyć nie można. – ocenił poseł PiS w rozmowie w RMF FM były wicepremier Jacek Sasin odniósł się do wniosku o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wskazał, że oczekuje w tej sprawie jednomyślności klasy politycznej, choć wątpi w poparcie rządu
Polityk skrytykował obecną politykę historyczną Kijowa, nawiązując do honorowania liderów UPA oraz ostatnich wypowiedzi mera Lwowa na temat zbrodni wołyńskiej. – Można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości. I przestać nas wreszcie prowokować. Przestać wreszcie pluć nam w twarz – oświadczył Sasin.
Zdaniem byłego wicepremiera, samo odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy to za mało. Sasin opowiedział się za wdrożeniem „twardego realizmu” i cofnięciem preferencyjnych warunków dla uchodźców, podając jako przykład brak obowiązku szybkiego przerejestrowywania samochodów czy kwestie uznawania praw jazdy.
– Nie jest w naszym interesie utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce – stwierdził Sasin, zaznaczając jednocześnie, że „wspieranie militarne Kijowa musi zostać utrzymane”, gdyż powstrzymywanie Rosji leży w interesie bezpieczeństwa Polski.
Czytaj więcej
Leszek Miller skomentował nadanie honorowego miana „Bohaterów UPA” Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbr...
Jacek Sasin złożył też jednoznaczną deklarację dotyczącą uznawania w Polsce zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci po ewentualnym powrocie Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Zapowiedział, że dokumenty te przestaną być respektowane przez polskie urzędy.
– Decyzja administracyjna podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest w swojej istocie nieważna od samego początku – tłumaczył polityk. Dodał również, że osoby przyjmujące takie dokumenty muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi, a sędziowie orzekający w tych sprawach niezgodnie z polską konstytucją powinni stracić uprawnienia do wykonywania zawodu.
Czytaj więcej
W reakcji na ostatnie decyzje o transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par tej samej płci, posłowie Konfederacji złożą w Sejmie projekt ustawy...
Były minister aktywów państwowych mówił też, kogo widziałby w roli kandydata PiS na prezydenta Krakowa. – Ja mam swojego faworyta. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa – wskazał Sasin.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas