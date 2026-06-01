– Jako Polak bym liczył na to, że chociaż w tej sprawie tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczącej naszego żywotnego interesu, można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera (Donalda) Tuska, na to raczej liczyć nie można. – ocenił poseł PiS w rozmowie w RMF FM były wicepremier Jacek Sasin odniósł się do wniosku o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wskazał, że oczekuje w tej sprawie jednomyślności klasy politycznej, choć wątpi w poparcie rządu

Jacek Sasin o Ukraińcach: Powinni nas przestać prowokować

Polityk skrytykował obecną politykę historyczną Kijowa, nawiązując do honorowania liderów UPA oraz ostatnich wypowiedzi mera Lwowa na temat zbrodni wołyńskiej. – Można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości. I przestać nas wreszcie prowokować. Przestać wreszcie pluć nam w twarz – oświadczył Sasin.

Zdaniem byłego wicepremiera, samo odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy to za mało. Sasin opowiedział się za wdrożeniem „twardego realizmu” i cofnięciem preferencyjnych warunków dla uchodźców, podając jako przykład brak obowiązku szybkiego przerejestrowywania samochodów czy kwestie uznawania praw jazdy.

– Nie jest w naszym interesie utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce – stwierdził Sasin, zaznaczając jednocześnie, że „wspieranie militarne Kijowa musi zostać utrzymane”, gdyż powstrzymywanie Rosji leży w interesie bezpieczeństwa Polski.

Deklaracja Jacka Sasina w sprawie małżeństw jednopłciowych

Jacek Sasin złożył też jednoznaczną deklarację dotyczącą uznawania w Polsce zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci po ewentualnym powrocie Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Zapowiedział, że dokumenty te przestaną być respektowane przez polskie urzędy.

– Decyzja administracyjna podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest w swojej istocie nieważna od samego początku – tłumaczył polityk. Dodał również, że osoby przyjmujące takie dokumenty muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi, a sędziowie orzekający w tych sprawach niezgodnie z polską konstytucją powinni stracić uprawnienia do wykonywania zawodu.

Były minister aktywów państwowych mówił też, kogo widziałby w roli kandydata PiS na prezydenta Krakowa. – Ja mam swojego faworyta. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa – wskazał Sasin.