Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co w rzeczywistości napędzało polską gospodarkę na początku roku i które jej filary okazały się słabsze od prognoz.
  • Z jakich powodów nastroje konsumentów uległy pogorszeniu i co to oznacza dla dynamiki wydatków w kolejnych kwartałach.
  • Jak bezprecedensowy napływ funduszy z UE, w tym z KPO, ma stać się motorem napędowym dla krajowych inwestycji.
  • Jakie są kluczowe prognozy na najbliższe lata i które czynniki geopolityczne mogą zaważyć na przyszłości polskiej gospodarki.

Te dane dowodzą jednak, że polska gospodarka na początku tego roku rosła wolniej niż pod koniec ubiegłego (+4,1 proc. r/r w czwartym kwartale 2025 r.). Również w ujęciu kwartał do kwartału, wyrównanym sezonowo, widać pewne hamowanie: GUS zaraportował wzrost o 0,6 proc., względem 1,1-1,2 proc. r/r w drugiej połowie 2025 r.

Z drugiej strony, wciąż oczywiście Polska cechuje się solidnym wzrostem gospodarczym. Średnie prognozy na ten rok oscylują w okolicach 3,5 proc. r/r. Przykładowo, takie są właśnie przewidywania Komisji Europejskiej. Jej szacunki wskazują, że polska gospodarka urośnie w tym roku realnie trzykrotnie mocniej niż średnia UE i – nie licząc małej Malty – najszybciej w całej Unii. Zresztą dane Eurostatu wskazują, że również w pierwszym kwartale br. PKB Polski urósł najmocniej spośród tych krajów UE, które już pokazały swoje dane (a zrobiła to duża większość z nich).

Czytaj więcej

KE ma nowe prognozy dla Polski. Wzrost PKB mocny, finanse publiczne coraz słabsze
Gospodarka
KE prognozuje mocny wzrost Polski. Jednocześnie ostrzega przed eksplozją długu

Konsumpcja prywatna poniżej prognoz

Sam odczyt PKB okazał się dość bliski średnim prognozom ekonomistów: 3,6 proc. r/r (formułowanym jeszcze przed szybkim szacunkiem z połowy maja). Struktura wzrostu gospodarczego przedstawiona w poniedziałek przez GUS może być jednak pewnym zaskoczeniem (acz warto pamiętać, że urząd może jeszcze rewidować dane w kolejnych miesiącach).

Z najnowszych danych GUS wynika, że konsumpcja prywatna urosła w pierwszym kwartale br. o 3,3 proc. r/r, słabiej od średniej prognoz dla „Rz” i „Parkietu” (4 proc.). Jednocześnie taki odczyt wciąż jest bardzo przyzwoity. Przez styczeń i luty realizował się bardzo dobry scenariusz: wprawdzie realna dynamika płac hamowała, ale nadal była solidna (około 4 proc. r/r). Nastroje konsumenckie były niemal najlepsze od pandemii, a na horyzoncie majaczyła nawet kolejna obniżka stóp procentowych (którą zresztą w marcu RPP jeszcze „dostarczyła”). Wybuch wojny w Iranie oraz wzrost inflacji (w pierwszej fali z powodu wyższych cen paliw) wyraźnie pogorszył nastroje konsumentów i jest to w dłuższym terminie spore wyzwanie dla dynamiki konsumpcji, ale akurat krótkoterminowo w marcu mógł jej nawet pomóc. Dane o sprzedaży detalicznej (aż +8,7 proc. r/r w marcu) wskazywały wszakże, iż kierowcy kupowali paliwo na zapas, zresztą pomógł też wówczas efekt wydatków przed Wielkanocą.

Czytaj więcej

Inflacja hamuje, płace słabną. RPP traci powody do podwyżek stóp
Banki
Inflacja hamuje, płace słabną. RPP traci powody do podwyżek stóp

Z czasem dynamika konsumpcji może jednak hamować. – Badania koniunktury konsumenckiej w Polsce od marca zaczęły się pogarszać, sugerując potencjalne spowolnienie tempa realnego wzrostu wydatków gospodarstw domowych z około 4 proc. r/r do 2-2,5 proc. w dalszej części roku – ocenia Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska. – Póki co sądzimy, że aktywność zakupowa nie osłabnie aż tak znacząco, za czym przemawia m.in. zbudowana w zeszłym roku poduszka bezpieczeństwa w postaci znaczących oszczędności, jednak popyt konsumpcyjny może nie zwiększać się już tak żwawo jak dotychczas – mówi.

Inwestycje na mniejszym plusie

GUS zameldował też za pierwszy kwartał br. wzrost inwestycji o 2,4 proc. r/r, również niższy od średniej prognoz ekonomistów (+3,9 proc. r/r). Inwestycje mają być – obok konsumpcji prywatnej – głównym motorem polskiej gospodarki w 2026 r. – W tym roku inwestycje związane z wydatkowaniem KPO i polityką zwiększania wydatków obronnych pozostaną silnikiem wzrostu. Dobrze radzić będą sobie budownictwo i branże powiązane oraz firmy liczące na wzrost zamówień w ramach umów SAFE i polityki local content – wskazuje Hanna Cichy, szefowa działu gospodarczego Polityki Insight.

W pierwszym kwartale negatywnie na część inwestycji oddziaływała zimowa aura – widać to było w dwucyfrowych spadkach produkcji budowlano-montażowej w styczniu i lutym. Dane za kolejne miesiące wskazują jednak na odrabianie tych strat. Pieniędzy na inwestycje jest mnóstwo.

– Na ten rok przewidujemy bezprecedensowy w polskiej historii napływ funduszy europejskich, którego wartość przy pełnym wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) może wynieść ok. 50 mld euro (ok. 210 mld zł). Impulsem dla inwestycji będą zwłaszcza dotacje z KPO. Do końca bieżącego roku do beneficjentów powinny trafić jeszcze granty o wartości blisko 60 mld zł. Po zadyszce na przełomie 2024 i 2025 r. związanej ze zmianą wieloletniej perspektywy finansowej UE zimą zeszłego roku nabrały rozpędu transfery funduszy europejskich z regularnego unijnego budżetu – komentuje Tomasz Tyc, starszy ekonomista Banku BNP Paribas. – Nowością w palecie dostępnych dla Polski funduszy europejskich są środki z programu SAFE, w ramach którego Polska otrzyma pożyczki o wartości 43,7 mld euro przeznaczone na obronność – wyjaśnia.

Pozytywnie wypadła w pierwszym kwartale konsumpcja publiczna, rosnąc o 6 proc. r/r. Niespodzianką może być też fakt, że – zgodnie z danymi GUS – saldo obrotów z zagranicą nie miało negatywnego oddziaływania na wynik PKB.

Łącznie konsumpcja prywatna dodała do wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2 pkt proc., publiczna 1,2 pkt proc., a inwestycje tylko 0,3 pkt proc. Jak wspomniano, wpływ salda obrotów z zagranicą (zresztą podobnie jak zmiany zapasów) był neutralny.

Co dalej z polską gospodarką?

Jak wspomniano, w tym roku prognozy wskazują na około 3,5-procentowy wzrost polskiej gospodarki. – Nasz bazowy scenariusz wzrostu gospodarczego w 2026 r. – 3,6 proc. r/r – oparty jest na założeniu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wkrótce się unormuje, co będzie skutkować trwałym spadkiem notowań surowców energetycznych. Ewentualne przedłużenie się konfliktu i jego zaognienie rodzi ryzyko wyższej presji cenowej i w konsekwencji słabszej kondycji gospodarki niż obecnie przewidujemy – mówi Dybuła.

W 2027 r. impet gospodarki przyhamuje, według dzisiejszych oczekiwań nieco poniżej 3 proc. (np. Komisja Europejska prognozuje nam 2,7 proc.). Przyczyny? Niższa absorpcja środków z UE, wciąż ujemne saldo obrotów w handlu, do tego hamująca konsumpcja wobec wolniejszego wzrostu płac zarówno w ujęciu nominalnym (zapewne około 5 proc. r/r), jak i realnym (zapewne w okolicach 2-3 proc.). Częściowo to też wpływ wojny w Zatoce Perskiej.

Bardzo wiele będzie oczywiście zależało od poziomu inflacji. – Z czasem konsumenci mogą szykować się na kolejny kryzys kosztów życia, ograniczać niekonieczne wydatki, gromadzić oszczędności – obawia się Cichy.