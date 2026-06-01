Aby elewacja zachowała swoje parametry termiczne przez cały cykl życia obiektu, ważne jest zastosowanie odpowiedniej bariery cieplnej. Wybierając innowacyjne płyty z wełny kamiennej PAROC Tento, projektanci i wykonawcy zyskują materiał, który ułatwia bezproblemowy montaż i zapewnia najwyższą efektywność energetyczną. Co więcej, choć konstrukcje wentylowane wymagają swobodnej cyrkulacji powietrza, to właśnie optymalna struktura płyt PAROC skutecznie eliminuje ryzyko konwekcyjnego wychładzania samej warstwy ocieplenia.

Konwekcja i wilgoć pod pełną kontrolą

Zjawisko konwekcji, polegające na wnikaniu chłodnego powietrza z przestrzeni wentylacyjnej głęboko w strukturę materiału, to główny wróg izolacyjności termicznej. Płyty PAROC Tento skutecznie i trwale eliminują ten problem, oferując wyjątkowo niską przepuszczalność powietrza na poziomie l = 30 × 10⁻⁶ m³/(m²·s·Pa) oraz imponujący deklarowany opór przepływu powietrza (AFR) równy 30 kPa·s/m². W połączeniu ze znakomitym współczynnikiem przewodzenia ciepła wynoszącym λ = 0,033 W/mK, rozwiązania te tworzą niezwykle szczelną barierę, zapewniającą stabilny komfort cieplny wewnątrz budynku nawet podczas najchłodniejszych miesięcy w roku. Co niezwykle istotne, ta doskonała ochrona przed wiatrem idzie w parze z naturalnym „oddychaniem” przegrody. Zamknięcie wilgoci wewnątrz ściany stanowi bowiem bardzo ryzykowny błąd projektowy. Z tego powodu wysokiej klasy wełna kamienna PAROC charakteryzuje się niskim oporem dyfuzyjnym (µ = 1), co umożliwia swobodne i nieprzerwane przenikanie pary wodnej prosto do szczeliny wentylacyjnej, w którą standardowo wyposażone są fasady wentylowane. Błyskawiczne odparowanie nagromadzonej wilgoci to pewna ochrona konstrukcji przed degradacją i groźną korozją biologiczną.

Ocieplenie fasady wentylowanej

Odporność na nacisk ma znaczenie

Kolejnym ważnym aspektem, który decyduje o finalnej jakości elewacji, jest zapobieganie powstawaniu punktowych mostków termicznych przy łącznikach. Wykonawcy regularnie napotykają na ogromne trudności podczas montażu konsol podkonstrukcji czy instalacji mechanicznych, gdzie zbyt miękkie podłoże łatwo ulega trwałym odkształceniom. Powstające wokół punktów mocowania wgniecenia otwierają drogę niepożądanym stratom energii, przez co obniża się docelowa efektywność energetyczna całego budynku. Aby definitywnie wyeliminować ten problem i maksymalnie ułatwić pracę profesjonalistom, inżynierowie marki PAROC postawili na podwyższoną wytrzymałość na ściskanie, która w innowacyjnych płytach Tento wynosi 5 kPa (CS(10)5) – przy 10% odkształceniu. Sztywna, zwarta i niezwykle solidna struktura wełny kamiennej stawia twardy opór naciskom, niemal do zera redukując prawdopodobieństwo przypadkowego przebicia warstwy izolacji czy zniekształcenia jej powierzchni podczas rutynowych działań na placu budowy. To sprawia, że ekipy montażowe zyskują pewność, że po zakończeniu prac fasadowych cały układ pozostanie jednolity, w pełni szczelny i gotowy na wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

PAROC Tento

Architektoniczna elastyczność i bezkompromisowe bezpieczeństwo

Ogromną przewagą rozwiązań z rodziny PAROC Tento jest ich niesamowita uniwersalność, pozwalająca na perfekcyjne dopasowanie systemu do specyfiki każdego, nawet najbardziej awangardowego projektu. W układach jednowarstwowych, dedykowanych ścianom trójwarstwowym czy systemom fasadowym z konsolami takimi jak PAROC Zero, grubsze płyty sprawdzają się jako główna, kompletna warstwa termoizolacyjna. Z kolei przy nowoczesnych układach dwuwarstwowych, inteligentne cieńsze warianty przejmują rolę solidnej tarczy wiatrochronnej, montowanej bezpośrednio na wełnie kamiennej o niższej gęstości, co zdaje egzamin chociażby w budownictwie szkieletowym z drewna. Eksperci PAROC doskonale rozumieją również rygorystyczne wymagania wizualne stawiane przed elewacjami z otwartymi spoinami. Zastosowanie płyt z fabrycznym welonem z włókna szklanego w eleganckim wariancie PAROC Tento tb z czarną powłoką sprawia, że izolacja staje się niewidoczna w głębi szczelin okładzinowych, zapewniając imponującą spójność estetyczną. Na twórców “jasnych koncepcji” architektonicznych również czeka dedykowana wersja – PAROC Tento t. Wszystkie te warianty łączy bezkompromisowe bezpieczeństwo – bazują one w całości na niepalnej wełnie kamiennej o klasie reakcji na ogień A1. Ten najwyższy poziom pasywnej ochrony pożarowej znosi konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń technologicznych, pozwalając na swobodne projektowanie obiektów o dowolnej wysokości. Wybierając profesjonalne izolacje PAROC, inwestujesz w bezproblemowy montaż, innowacyjność i technologię, która chroni budynek przed żywiołami i upływem czasu.

Materiał Promocyjny