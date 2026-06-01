Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, najwięcej emocji nadal budzi Warszawa. – Od początku roku średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w stolicy wzrosła z niespełna 18,5 tys. zł do blisko 20 tys. zł, czyli o ok. 8 proc. – podaje ekspert. – W maju pojawiła się jednak niewielka korekta: średnia spadła o ok. 100 zł, do 19,9 tys. zł za metr.

Zmiana struktury oferty mieszkań w Warszawie

Korekta w Warszawie nie jest jednak efektem obniżek w cennikach, lecz zmiany struktury oferty. – Na rynek trafiła duża pula mieszkań, w tym relatywnie przystępnych cenowo, m.in. na osiedlach Głębocka Vita i w kolejnych etapach Bulwarów Praskich – wyjaśnia Marek Wielgo.

Drugi miesiąc z rzędu stabilnie było także w Krakowie i Wrocławiu, gdzie średnie ceny nowych mieszkań to 17,1 tys. zł i 15,3 tys. zł za metr kwadratowy, odpowiednio. – W Poznaniu, po wcześniejszych niewielkich wzrostach, maj przyniósł symboliczną korektę do 14,2 tys. zł za metr kwadratowy, to o ok. 100 zł mniej niż miesiąc wcześniej – wskazuje ekspert serwisu.

W Łodzi średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów utrzymuje się na poziomie ok. 11,5 tys. zł za metr. Jak zauważa Wielgo, od początku roku praktycznie się nie zmienia. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeciętna cena nowych mieszkań w maju to ok. 11,2 tys. zł. – Stabilizacja przeplata się tam z niewielkimi spadkami – mówi analityk.

Jak dodaje, na tym tle wyróżnia się Trójmiasto, gdzie po trzech miesiącach względnej równowagi cenowej średnia wzrosła w maju o ok. 1 proc. – z 17,7 tys. zł do 17,8 tys. zł za metr. – To wstępne dane. Pełniejszy obraz rynku może się jeszcze nieznacznie zmienić – zaznacza analityk.

Tak ceny nowych mieszkań zmieniły się w ciągu roku

Wyraźne różnice pomiędzy rynkami widać w ujęciu rocznym. - W Warszawie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań jest o ok. 10 proc. wyższa niż rok temu. W Trójmieście i Poznaniu wzrost to ok. 6 proc., we Wrocławiu ok. 4 proc., a w Krakowie ok. 3 proc. – podaje Marek Wielgo.

W Łodzi ceny są praktycznie na poziomie sprzed roku, w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są o ok. 1 proc. niższe niż w maju 2025 r.

Dużo gotowych mieszkań w ofercie

Zdaniem eksperta portalu RynekPierwotny.pl dzisiejsza stabilizacja cen jest w dużej mierze efektem rekordowo wysokiej podaży mieszkań i rosnącego udziału w ofercie lokali gotowych. – W niektórych metropoliach stanowią one już 20–30 proc. całej oferty – podaje Marek Wielgo. – Nawet 40–50 proc. sprzedawanych dziś mieszkań to lokale oddane do użytkowania lub takie, których oddanie nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

W praktyce oznacza to dużą konkurencję na rynku. – Duża oferta mieszkań ogranicza presję na wzrost cen i sprzyja negocjacjom, szczególnie na rynkach z nadpodażą, takich jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – podsumowuje Wielgo.