Policja informuje, że do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na drodze wojewódzkiej nr 591. Podczas wypadku jeden z autokarów uderzył w tył drugiego. W wyniku zderzenia dwie osoby wymagały pomocy medycznej.

Zderzenie autokarów z dziećmi pod Kętrzynem. Są poszkodowani

Autokary przewoziły dzieci w wieku szkolnym. Podróżowały w nich łącznie 52 osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autobusów wjechał w tył drugiego, gdy ten skręcał w prawo.

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

– Dwóm osobom, opiekunce i chłopcu, jest udzielana pomoc medyczna. Oboje kontaktowi, przytomni – przekazała portalowi Fakt.pl asp. szt. Ewelina Piaścik, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie. Obaj kierowcy autokarów – 65-latek i 72-latek – byli trzeźwi.

Podejrzenie urazu kręgosłupa i obrażenia głowy po zderzeniu autokarów z dziećmi

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powodem było podejrzenie urazu kręgosłupa u dziecka. Jak przekazała policja, ostatecznie nie było jednak potrzeby transportu helikopterem do szpitala. Dziecku udzielono pomocy na miejscu. Opiekunka została zabrana karetką do szpitala.

– W wyniku zdarzenia jedna osoba – opiekunka – została przetransportowana do szpitala z obrażeniami głowy – informuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

Po wypadku w województwie warmińsko-mazurskim zablokowana droga wojewódzka nr 591

Droga wojewódzka nr 591 została całkowicie zablokowana. Policjanci kierują auta na wyznaczone objazdy. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn zdarzenia.