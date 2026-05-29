Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w maju o 31 tys. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 2,95 mln osób. W porównaniu z kwietniem spadła jednak o 58 tys. – poinformowała Federalna Agencja Pracy w majowym raporcie. Stopa bezrobocia wyniosła w maju 6,3 proc., czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu, ale jednocześnie o 0,1 pkt. proc. więcej niż w maju 2025 r.

Bezrobocie w Niemczech rośnie

– Mimo spadku bezrobocia wiosenne ożywienie w tym roku tak naprawdę nie nabrało rozpędu – powiedziała podczas konferencji prasowej w Norymberdze prezes Federalnej Agencji Pracy Andrea Nahles. Dodała, że spadek liczby bezrobotnych może wynikać bardziej ze słabego kwietnia niż z mocnego maja. Jej zdaniem nadal nie widać zwrotu prowadzącego do trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Choć liczba bezrobotnych wzrosła rok do roku, zwiększyła się także liczba wolnych miejsc pracy w Niemczech. W maju Federalna Agencja Pracy dysponowała informacjami o 643 tys. wakatów. To o 8 tys. więcej niż rok wcześniej. Popyt na pracowników ustabilizował się jednak na relatywnie niskim poziomie.

W maju zasiłek dla bezrobotnych otrzymywało 1,073 mln osób, czyli o 113 tys. więcej niż rok wcześniej. Spada natomiast liczba osób uprawnionych do świadczenia Bürgergeld, czyli zasiłku obywatelskiego. Według szacunków w maju wyniosła ona 3,83 mln osób, czyli o 103 tys. mniej niż przed rokiem. Zasiłek obywatelski otrzymują także osoby pracujące, jeśli ich dochody nie wystarczają na pokrycie minimalnych kosztów utrzymania.

Problem z praktykami zawodowymi

Na rynku praktyk zawodowych nadal bez przydzielonego miejsca pozostaje 199 tys. młodych ludzi – mimo że urzędom pracy zgłoszono 382 tys. miejsc szkoleniowych, czyli więcej niż rok wcześniej. Wiele miejsc praktyk pozostaje nieobsadzonych, ponieważ w danym regionie brakuje odpowiednich kandydatów i kandydatek.