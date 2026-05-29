Wiosenne odbicie nie przyszło. Niemcy z kolejnym wzrostem bezrobocia
Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w maju o 31 tys. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 2,95 mln osób. W porównaniu z kwietniem spadła jednak o 58 tys. – poinformowała Federalna Agencja Pracy w majowym raporcie. Stopa bezrobocia wyniosła w maju 6,3 proc., czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu, ale jednocześnie o 0,1 pkt. proc. więcej niż w maju 2025 r.
– Mimo spadku bezrobocia wiosenne ożywienie w tym roku tak naprawdę nie nabrało rozpędu – powiedziała podczas konferencji prasowej w Norymberdze prezes Federalnej Agencji Pracy Andrea Nahles. Dodała, że spadek liczby bezrobotnych może wynikać bardziej ze słabego kwietnia niż z mocnego maja. Jej zdaniem nadal nie widać zwrotu prowadzącego do trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy.
Choć liczba bezrobotnych wzrosła rok do roku, zwiększyła się także liczba wolnych miejsc pracy w Niemczech. W maju Federalna Agencja Pracy dysponowała informacjami o 643 tys. wakatów. To o 8 tys. więcej niż rok wcześniej. Popyt na pracowników ustabilizował się jednak na relatywnie niskim poziomie.
W maju zasiłek dla bezrobotnych otrzymywało 1,073 mln osób, czyli o 113 tys. więcej niż rok wcześniej. Spada natomiast liczba osób uprawnionych do świadczenia Bürgergeld, czyli zasiłku obywatelskiego. Według szacunków w maju wyniosła ona 3,83 mln osób, czyli o 103 tys. mniej niż przed rokiem. Zasiłek obywatelski otrzymują także osoby pracujące, jeśli ich dochody nie wystarczają na pokrycie minimalnych kosztów utrzymania.
Na rynku praktyk zawodowych nadal bez przydzielonego miejsca pozostaje 199 tys. młodych ludzi – mimo że urzędom pracy zgłoszono 382 tys. miejsc szkoleniowych, czyli więcej niż rok wcześniej. Wiele miejsc praktyk pozostaje nieobsadzonych, ponieważ w danym regionie brakuje odpowiednich kandydatów i kandydatek.
