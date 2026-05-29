Niemieckie PKB pozostaje wyraźnie poniżej trendu sprzed pandemii, produkcja przemysłowa kurczy się kolejny rok z rzędu, a konsumpcja prywatna wciąż nie wróciła do poziomów sprzed 2020 r. W Berlinie dominuje narracja o wysokich kosztach energii i nadmiernej regulacji unijnej. To jednak diagnoza wygodna politycznie, ale niepełna. Głębszym czynnikiem jest China Shock 2.0 – strukturalna zmiana w globalnym handlu, która przestawia Niemcy z pozycji beneficjenta globalizacji na jej główną ofiarę.