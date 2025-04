Rząd federalny obniżył prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku, zamiast 0,3 proc. spodziewa się zastoju — potwierdzono w Berlinie informację dziennika „Handlesblatt”, a dla 2026 r. zakłada 1 proc., a nie 1,1 proc.

Niemcy są jedynym krajem z grupy G7, który nie osiągnął wzrostu w ostatnich 2 latach, a nowe cła Donalda Trumpa sprawią, że nie osiągną tego wzrostu w trzecim kolejnym roku po raz pierwszy w historii — pisze Reuter.

kanWedług dziennika z Düsseldorfu, niepewność o rozwój sytuacji po wprowadzeniu ceł przez USA była podstawą nowej prognozy, którą rząd ogłosi oficjalnie 24 kwietnia. Eksport zmaleje w tym roku o 2,2 proc. po spadku o 1,1 proc. w 2024 r., a w przyszłym roku ma zwiększyć się o 1,3 proc. Rząd zakłada też spadek inflacji do 2 proc. i następnie do 1,9 proc. z 2,2 proc. w 2024 r. Zastój w gospodarce wpłynie na bezrobocie, które zwiększy się z 6 proc. w ubiegłym roku do 6,3 proc., a następnie zmaleje do 6,2 proc.

Obawy o wpływ ceł Donalda Trumpa

Ponad 80 proc. firm przemysłowych i sektora IT spodziewa się ujemnego wpływu na gospodarkę ceł ogłoszonych w USA — wynika z ankiety ośrodka badań im. Leibniza instytutu ZEW z Mannheim.