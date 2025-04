Gourinchas powiedział dziennikarzom, że MFW nie przewiduje recesji w USA, ale prawdopodobieństwo spadku wzrostu wzrosło z około 25 proc. do 37 procent. Zaznaczył, że Fundusz przewiduje teraz inflację CPI w USA na poziomie 3 proc. w 2025 roku — o 1 punkt procentowy więcej niż prognozowano w styczniu — z powodu ceł i utrzymującej się presji w sektorze usług.

Słabszy wzrost w strefie euro

MFW prognozuje, że wzrost w strefie euro spowolni do 0,8 proc. w 2025 roku i 1,2 proc. w 2026 roku, z korektą w dół o około 0,2 punktu procentowego względem prognoz styczniowych. Hiszpania pozostaje wyjątkiem — prognoza wzrostu na 2025 rok została podniesiona o 0,2 punktu procentowego do poziomu 2,5 proc., co odzwierciedla silne dane ekonomiczne.

Równoważące się czynniki to m.in. wyższa konsumpcja spowodowana rosnącymi płacami oraz przewidywane poluzowanie fiskalne w Niemczech po dużych zmianach w zasadach tzw. „hamulca zadłużenia”. MFW obniżył prognozę wzrostu dla Niemiec o 0,3 punktu procentowego do 0,0 proc. w 2025 roku oraz o 0,2 punktu do 0,9 proc. w 2026 roku.

Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii ma wynieść 1,1 proc. w 2025 roku — to 0,5 punktu mniej niż prognozowano w styczniu — i wzrosnąć do 1,4 proc. w 2026 roku, w związku z nowymi cłami, wyższymi rentownościami obligacji skarbowych (gilt) i słabszą konsumpcją prywatną.