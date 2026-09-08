Wysokość emerytur osób urodzonych po 1948 r. zależy między innymi od kapitału początkowego oraz składek odprowadzonych po 1998 r.. Kapitał początkowy obejmuje odtworzoną wartość składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Przy jego obliczaniu ZUS bierze pod uwagę okresy składkowe i nieskładkowe, a także osiągane wówczas zarobki. Jeżeli ubezpieczony nie przedstawił dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, ZUS przyjął obowiązującą w danym okresie płacę minimalną. W efekcie ustalona emerytura może być niższa, niż wynikałoby to z rzeczywistej historii zatrudnienia.

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Wyższa emerytura: nie tylko świadectwo pracy może być dowodem

Osoby, które nie dostarczyły wszystkich dokumentów, powinny dokładnie przeszukać domowe archiwa. Co może się nam przydać?

Świadectwa pracy

Zaświadczenia od pracodawców

Legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o zatrudnieniu

Umowy o pracę

Legitymacje służbowe lub legitymacje związków zawodowych

Dawne pisma od pracodawcy dotyczące zatrudnienia

ZUS może uwzględnić również dokumenty z urzędu pracy, uczelni, wojska lub ośrodka pomocy społecznej, a także odpisy aktów urodzenia dzieci (na ich podstawie ZUS będzie mógł zaliczyć okres niewykonywania zatrudnienia z powodu opieki).

Co zrobić, gdy zakład pracy już nie istnieje?

Jeśli dawny zakład został zlikwidowany, można potwierdzić staż ubezpieczeniowy, dostarczając uwierzytelnione kopie dokumentów lub ich odpisy. Takie dokumenty są wydawane przez archiwum lub jednostkę, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy. Okres zatrudnienia można potwierdzić również zeznaniami świadków i własnym oświadczeniem w sprawie braku dokumentów.

Dokumenty można dostarczyć również po przyznaniu emerytury i zwiększyć jej wymiar

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego można złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez PUE ZUS. Dodatkowe dokumenty można przedstawić również wtedy, gdy emerytura jest już wypłacana. Jeśli wpłyną one na wysokość kapitału początkowego, ZUS ponownie przeliczy świadczenie. Co istotne, należy złożyć oryginały. Kopie muszą być poświadczone przez notariusza.