To reakcja na zapowiedź Wielkiej Brytanii i 11 innych państw, w tym Polski, wprowadzenia zakazu importu towarów z żydowskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu.

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Izrael chce zamknąć brytyjski konsulat w Jerozolimie

Saar ogłosił również zakaz wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których określił jako „antysemitów”. Nie podał ich nazwisk.

Szef izraelskiej dyplomacji zapowiedział również, że Wielka Brytania nie będzie już mogła uczestniczyć w kierowanej przez USA misji koordynacyjnej dotyczącej Strefy Gazy.

12 państw za zakazem importu towarów z okupowanych terenów Zachodniego Brzegu

Dwanaście państw, w tym Polska, Wielka Brytania i Francja, ogłosiło we wtorek we wspólnym oświadczeniu, że wprowadzi krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na Zachodnim Brzegu Jordanu i/lub poprze takie restrykcje na poziomie europejskim.

W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wchodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania dwupaństwowego.

Ekspansja żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu, w tym decyzja izraelskich władz o dalszym rozwoju projektu E1, która jest „nie do zaakceptowania”, prowadzi do dalszej eskalacji napięć. „Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Mark Carney uzgodnili, że konieczne jest podjęcie kroków, aby zapobiec dalszym zniszczeniom”– głosi dokument.

E1 to planowane osiedle między miastem Ma'ale Adumim a Jerozolimą Wschodnią. Jego budowa grozi odizolowaniem Jerozolimy Wschodniej od Zachodniego Brzegu i rozbiciem tego palestyńskiego terytorium na całkowicie od siebie odseparowane części: południową i północną.

Państwa sygnujące oświadczenie deklarują zamiar wprowadzenia krajowych restrykcji i/lub wspierania unijnych ograniczeń handlu z osiedlami, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

Wielka Brytania, Francja i Kanada przyjmują z zadowoleniem kroki podjęte już w tej kwestii przez Irlandię, Hiszpanię, Holandię, Norwegię i Belgię i wprowadzą własne przepisy zakazujące handlu dobrami pochodzącymi z osiedli na Zachodnim Brzegu– czytamy w komunikacie.

„Kategorycznie przeciwstawiamy się”. Twardy apel dyplomatów do Izraela

Dokument wzywa do obrony szans na wdrożenie dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego i podjęcia działań, które doprowadzą do trwałego pokoju. „Kategorycznie przeciwstawiamy się akcjom, które są równoznaczne z aneksją palestyńskiej ziemi i przymusowym przesiedlaniem palestyńskiej ludności”– podkreślają autorzy dokumentu.

Dodają, że w pełni uznają prawo Izraela do zabiegania o swe interesy w sferze bezpieczeństwa, a także „ponownie potępiają atak Hamasu na państwo żydowskie, do którego doszło 7 października”, są jednak „jednoznacznie zobowiązani”, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, do zabiegania o rozwiązanie dwupaństwowe, które umożliwi istnienie „suwerennego, demokratycznego i realnego państwa palestyńskiego”.

Sygnatariuszami oświadczenia, opublikowanego na stronie internetowej brytyjskiego MSZ, są: Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania.

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot napisał na platformie X po wydaniu oświadczenia 12 państw, że „Francja położy kres wymianie handlowej z izraelskimi osiedlami w Palestynie”. „Dlaczego to robimy? Ponieważ Zachodni Brzeg bliski jest eksplozji”– dodał.

Władze Autonomii Palestyńskiej przekazały w oświadczeniu, że z satysfakcją przyjęły komunikat wydany przez 12 państw i zapowiedź sankcji na izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu, co jest „ważnym etapem” w staraniach o to, by „rozliczyć rząd Izraela z łamania prawa”. Autonomia Palestyńska zaapelowała też o szybkie wdrożenie zapowiadanych restrykcji.