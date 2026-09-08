- Oni (Amerykanie – red.) usłyszeli dokładnie, czego potrzebujemy i kiedy. Mam nadzieję na spotkanie z prezydentem Trumpem po 20 września, poruszenie tego tematu i daj Boże – będzie rezultat – powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami.

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Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o pociskach dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej

Ukraiński prezydent zaznaczył, że w trakcie niedzielnych rozmów z wysłannikami prezydenta USA – Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem – omówiono kwestie dotyczące pakietów pomocy dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, jakie będą niezbędne zimą wobec wyczerpania zapasów pocisków do systemów Patriot, zdolnych do zestrzeliwania rosyjskich pocisków balistycznych.

Wołodymyr Zełenski wskazuje, gdzie mogłoby dojść do spotkania przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji

- Idziemy w stronę trójstronnego formatu rozmów (z udziałem Ukrainy, USA i Rosji – PAP). Nie mogę mówić o wszystkich szczegółach (...) - najpierw wszystko przygotujemy, a potem będziemy komunikować to społeczeństwu – oświadczył też ukraiński prezydent. Dodał, że spotkanie w formule trójstronnej mogłoby odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii lub Turcji.

Dzień wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że jest „zbyt wcześnie”, aby mówić o spotkaniu w formule trójstronnej.

Rosyjska ofensywa w obwodzie donieckim Foto: PAP

Negocjacje między stronami konfliktu pozostają zawieszone od lutego 2026 r. Moskwa domaga się m.in., by Kijów oddał pozostającą pod jego kontrolą część Donbasu (Ukraina kontroluje nadal około 25 proc. terytorium obwodu donieckiego) i zrezygnował z aspiracji do członkostwa w NATO.